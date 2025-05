La peregrina que vive en Murcia y que ha conseguido 100.000 seguidores haciendo el Camino de Santiago: «Me estáis vacilando»

María Ramírez Miércoles, 28 de mayo 2025, 20:18 Comenta Compartir

Dicen que el Camino de Santiago es una experiencia que debes vivir, al menos, una vez en la vida. No lo aconsejan únicamente por los paisajes o los pueblos que se descubren durante la ruta, sino por lo que despierta en uno mismo. Muchos peregrinos coinciden en que son unas jornadas de reflexión, de buscar respuestas y de ausentarse del estrés cotidiano. Son precisamente estos motivos los que llevaron a Anais, una guía turística vasca que reside en Murcia, a calzarse las botas y partir a Laredo, en Cantabria, para hacer senderismo.

«Me he venido a hacer el Camino de Santiago porque estaba un poco estresada, tenía algo de ansiedad y no dormía bien», confesó en sus redes sociales. A pesar de haberlo recorrido unas 14 veces desde 2001, esta vez el viaje le ha brindado algo más que unos simples días de desconexión: convertirse en un auténtico fenómeno viral.

De 34 a 100.000 seguidores

Anais tan solo contaba con 34 seguidores en Instagram cuando partió de la Región. Sin embargo, decidió crearse un nuevo perfil (@nosomosssnadie) en esta red social para que un par de amigas que no usaban TikTok (@siesquenosomosnadie) pudieran seguir sus vídeos. En esta última plataforma, donde solía compartir vídeos, acumulaba unos 15.000 seguidores. Sin embargo, lo que empezó siendo una cuenta para mantener informadas a sus amistades se transformó rápidamente en un espacio que atrajo a miles de usuarios. «Yo he pensado que alguien que me quiere me ha comprado seguidores», comentó entre risas al darse cuenta de cómo las cifras aumentaban en cuestión de horas.

Lo cierto es que el contador de seguidores de Instagram no dejaba de aumentar durante la ruta jacobea. Llegó a sumar hasta 100.000 seguidores en muy pocos días, lo que la llevó a pensar que se trataba de una broma: «A mí me estáis vacilando. ¿Por qué me sigue la gente si estoy yo más perdida que nadie?». Su buen sentido del humor, la naturalidad que transmite y las peripecias que relata son la respuesta ante la vorágine que ha creado con sus vídeos caseros.

El episodio sobre cómo dejó atrapada a una portuguesa en un baño con un palo de escoba para quedarse con la cama de un albergue, las leyendas sobre cómo ligar en el Camino o la historia de amor fugaz entre dos peregrinos son solo algunas de las historias que han llevado a la mujer a conseguir hasta 1,5 millones de visualizaciones. Además, ha conseguido conquistar a rostros tan conocidos como Santiago Segura y Jaydy Michel. «Se habrán confundido, están siguiendo a una señora que va por el monte con unas mallas del Lidl que se compró para hacer boxeo», expresa ante esta situación.

Tras finalizar su viaje, muchos le han pedido que no deje de lado su faceta y que continúe grabando contenido.«Yo soy payasa de toda la vida gratis, ahora que estoy viendo que puedo sacar tajada no me voy a rajar», responde con su habitual desparpajo ante la oleada de mensajes. Eso sí, reconoce que necesita unos días de descanso para asimilar esta inesperada exposición pública. Y es que, sin buscarlo, ha pasado de ser anónima a contar ya con más de 180.000 seguidores.