Once de los bomberos que suspendieron la oposición prosiguen la batalla judicial Imagen de archivo de lo opositores a bombero en la sala de vistas del Tribunal Contencioso Administrativo número 6. / nacho garcía / agm Sus abogados presentaron ayer recurso de apelación contra el fallo del juez que no apreció irregularidades en las pruebas MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Martes, 31 julio 2018, 02:38

El proceso de selección para ampliar la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) con 30 plazas de bomberos se alargará algo más porque el tema sigue dirimiéndose en los tribunales. Los letrados Luis Prieto, José Verdugo y María Berlamar y Luis Prieto, en representación de 11 de los opositores que suspendieron las pruebas, presentaron ayer ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 el recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia el pasado 6 de julio, en la que el juez , Juan González Rodríguez, no apreciaba irregularidades en las pruebas dando así la razón al Ayuntamiento y al tribunal calificador.

Uno de los aspectos objeto del recurso de apelación es que la medición del tiempo en la prueba de herramientas no fue igual para todos los candidatos, ya que a algunos se les cronometró de forma manual al no funcionar el cronómetro automático. Alegan que «lo más sorprendente es que ni tan siquiera exhibieran el tiempo de los cronómetros manuales a los opositores aunque expresamente lo pidieran, como ocurrió con Andrés Giménez, que reconoció en la vista que el tribunal se negó a exhibirle cronómetro alguno, alegando que la media debía salir en tiempo». E inciden en que «el cronometraje digital es más exacto que el manual, es decir, que hay desigualdad para los que se examinaron manualmente y suspendieron por milésimas, ya que no hay certeza de que ese fuera su tiempo exacto». En virtud de esta alegación, piden al juez que otorgue la calificación de aptos a todos los aspirantes cuyo tiempo, según las actas fue de 2'30''01.

Alegan que el 33% de media de suspensos en las dos primeras jornadas bajó al 12% en las dos últimas

Divulgación del croquis

Otra cuestión alegada es que el tribunal calificador no pudo garantizar la inexistencia de filtraciones al realizar la prueba de claustrofobia durante 4 jornadas en horario de tarde (de 17 a 19 horas). En la alegación, los abogados estiman que «si se hubiera comenzado a examinar a las 8 de la mañana, convocando a los aspirantes en distintos turnos, al menos se habría reducido bastante la divulgación del croquis, evitando resultados tan dispares como los obtenidos entre los suspensos del primer día y del último».

La parte recurrente, y basándose en las calificaciones obtenidas por los opositores a los que representan en el desarrollo de la prueba, se reitera en la diferencia de aprobados entre los aspirantes llamado al turno del primer día y segundo día (12 y 13 de junio) y los últimos días (14 y 15 de junio), siendo en las dos primeras jornadas la media de un 33% de suspensos y descendiendo hasta un 12% de media el tercer y cuarto día.