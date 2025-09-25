El Oktoberfest regresa al Jardín Chino de Murcia hasta el 5 de octubre

LA VERDAD Murcia Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:12 Comenta Compartir

Un trocito de Baviera vuelve a pasar por Murcia gracias al Oktoberfest, que arrancó en la tarde de este jueves y se celebrará hasta el 5 de octubre en el Jardín Chino, frente a la Cruz Roja. El evento más famoso de Munich desplegará sus jarras y gastronomía más típica en un recinto de 1.500 metros cuadrados, donde acogerá mesas largas, actuaciones musicales en directo y una decoración inspirada en las carpas del festival original, en la que no faltarán los 'food trucks'.

El recinto contará con música tradicional y camareros con los trajes típicos de Baviera. La entrada es gratuita y no hay que reservar con antelación un billete de acceso. Además, habrá un DJ que se encargará de animar el evento cada día.

Temas

Murcia

Oktoberfest