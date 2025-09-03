La oferta educativa acercará a 72.000 alumnos de Murcia el patrimonio cultural y científico
LA VERDAD
Murcia
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:37
Acercar a 72.000 alumnos de los colegios del municipio al patrimonio cultural, natural y científico es el eje que centrará la Oferta Educativa 2025/2026 del Ayuntamiento de Murcia para el curso que está ya a la vuelta de la esquina. Según el consistorio, los teatros, museos y enclaves históricos se convertirán a partir de octubre en «una gran aula abierta» que servirá de aprendizaje de estos menores a través de la programación que ayer presentó la edil responsable, Belén López, bajo la denominación de #MurciaMiCiudadEnseña.
Esta oferta educativa esta compuesta de 102 actividades, dirigidas a alumnos de 3 a 18 años abarcando desde Infantil, pasando por Primaria, Secundaria y diseñada también para los estudiantes de Bachillerato, con el fin de divulgar entre los centros escolares «un modelo social y cultural de la ciudad, construyendo un espacio de disfrute colectivo». Estas actividades se dividen en siete categorías diferentes: Artes Escénicas; Conocer Servicios-Crear Conciencias; Haciendo Ciudadanía; Patrimonio Científico; Patrimonio Histórico-Artístico; Patrimonio Natural, y Patrimonio Tradicional.
Así, estos alumnos vivirán experiencias como acudir a obras de teatro, conocerán los misterios del mar en el Acuario y el Museo de la Ciencia y el Agua, visitarán enclaves históricos como la Catedral y las Fortalezas del Rey Lobo, aprenderán valores en el entorno natural, y se acercarán a las tradiciones huertanas, entre otras muchas actividades.
Este año, además, se presenta como novedad la celebración de la primera Liga de Debate Ciudad de Murcia, una iniciativa educativa, formativa y social «para fomentar el pensamiento crítico, la argumentación, el respeto al diálogo y la expresión oral», explican fuentes municipales. A través de formaciones estructuradas y fases competitivas, se busca que Murcia se convierta en «un referente nacional de oratoria juvenil».
