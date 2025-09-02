La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un comedor escolar. EP

Los nuevos comedores escolares de Murcia abrirán «a la vuelta de navidades»

Licitan las obras de cuatro espacios que beneficiarán a 460 alumnos de centros de Puente Tocinos, Barrio del Progreso, Santiago el Mayor y Barqueros

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:23

No llegarán para el inicio de curso, pero el Ayuntamiento de Murcia espera que se encuentren totalmente operativos a la vuelta de las vacaciones de ... Navidad. Ya pueden las empresas interesadas presentar sus ofertas para la habilitación de cuatro comedores escolares en otros tantos centros públicos de barrios y pedanías del municipio. Tal y como adelantó en primavera LA VERDAD, estrenarán en los próximos meses este servicio los colegios Ramón Gaya de Puente Tocinos, Francisco Giner de los Ríos de Santiago el Mayor, José Moreno de Barrio del Progreso y el Pedro Martínez Chacas de Barqueros.

