Los nuevos comedores escolares de Murcia abrirán «a la vuelta de navidades»

No llegarán para el inicio de curso, pero el Ayuntamiento de Murcia espera que se encuentren totalmente operativos a la vuelta de las vacaciones de ... Navidad. Ya pueden las empresas interesadas presentar sus ofertas para la habilitación de cuatro comedores escolares en otros tantos centros públicos de barrios y pedanías del municipio. Tal y como adelantó en primavera LA VERDAD, estrenarán en los próximos meses este servicio los colegios Ramón Gaya de Puente Tocinos, Francisco Giner de los Ríos de Santiago el Mayor, José Moreno de Barrio del Progreso y el Pedro Martínez Chacas de Barqueros.

«Ya se anunció que la intención era desestacionalizar este tipo de obras para que no tuvieran que constreñirse exclusivamente al periodo vacacional, con la dificultad que supone encajar los trabajos en un plazo tan corto», explica Marco Antonio Fernández, responsable de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, que es aquella de la que dependen estos proyectos. Destaca, no obstante, Fernández que no habrá problema para compatibilizar las obras con las clases, bien porque puedan ejecutarse sin interferencia con la actividad lectiva, bien porque estas se ejecuten en horario de tarde o en fin de semana.

No generarán ninguna afección los trabajos en Barrio del Progreso y Santiago el Mayor, ya que las dependencias a acondicionar se encuentran localizadas en una zona de antiguos vestuarios en desuso y que están separados del pabellón docente. Sí será necesaria una mayor coordinación en cuanto a los horarios de trabajo en lo que respecta a los proyectos de Puente Tocinos y Barqueros, donde se va a trabajar en aulas anexas a un área de aseos, las cuales, en principio pueden independizarse de las zonas de paso de los alumnos, según explican fuentes técnicas de la Concejalía.

No obstante, las labores se organizarán de acuerdo con el equipo directivo y el Ampa de cada centro. El periodo de ejecución, en todos los casos, es de dos meses, aplicando una ejecución con el horario lectivo incluido. En los casos en los que no sea posible trabajar durante este, se aplicará una adaptación del plazo.

Veinte días para las ofertas

Esta iniciativa, que excede en principio las competencias municipales, beneficiará a unos 460 escolares, sumando los alumnos de los cuatro centros en los que se actúa. Las empresas licitadoras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de septiembre para ejecutar un proyecto que suma 447.000 euros, incluyendo los casi 155.000 euros de Santiago el Mayor, los cerca de 158.000 euros de Barrio del Progreso, los 104.000 euros de Puente Tocinos y los 31.000 destinados a los trabajos en el centro de Barqueros.

«Estamos totalmente coordinados con la Consejería para que, a la vez que ejecutamos las obras, esta pueda preparar la instalación del mobiliario y el suministro del catering que se servirá en el centro con una mínima preparación», indicó Fernández, que no aclaró si se abrirá un periodo extraordinario para solicitar becas de comedor. Las pedáneas de estas localidades mostraron su satisfacción por las mejoras en los citados centros.