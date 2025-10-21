El nuevo Centro Municipal de El Palmar tendrá biblioteca, sala de estudio 24 horas y nuevos espacios para los vecinos El edificio, con una superficie de 1.440 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros

LA VERDAD Martes, 21 de octubre 2025, 12:46 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández; la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López; y la presidenta de la Junta Municipal de El Palmar, Verónica Sánchez, presentó este martes el gran proyecto de rehabilitación integral del antiguo edificio del CEIP Escuelas Nuevas de El Palmar, que se convertirá en un centro integral de servicios públicos y que reunirá en un mismo espacio la nueva biblioteca municipal, una sala de estudio 24 horas, así como salas multiusos destinadas para el uso y disfrute de los vecinos de la pedanía.

Con una superficie total de 1.440,45 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, será objeto de una rehabilitación completa que mantendrá su estructura original, adaptándola a nuevos usos públicos y garantizando la accesibilidad universal. La intervención contempla la creación de espacios funcionales, luminosos y confortables, dotados de nuevas instalaciones de climatización y eficiencia energética, permitiendo recuperar un edificio emblemático, adaptándolo a las necesidades actuales de la población y reforzando la oferta educativa y social de la pedanía.

Una nueva biblioteca y sala de estudio 24 horas

La futura biblioteca municipal de El Palmar supondrá un salto cualitativo respecto a la actual instalación de 336 metros cuadrados, pasando a un edificio de 1.440 metros cuadrados diseñado para diferentes edades, hábitos de lectura y actividades culturales. Contará con una sala de lectura para adultos, una zona infantil que fomentará el hábito lector entre los más pequeños, un salón multiusos para actividades culturales y dos despachos técnicos para la gestión bibliotecaria.

El edificio incorporará además una sala de estudio 24 horas, con acceso directo desde la calle y 178 metros cuadrados útiles, que ofrecerá casi 100 puestos y entrada automatizada mediante el sistema SICAI, permitiendo estudiar en cualquier momento del día o la noche con total comodidad y seguridad. Con esta iniciativa, El Palmar incorporará una nueva sala de estudio a la Red Municipal, que pasará a contar con un total de 20 espacios distribuidos por todo el municipio. Además, la Red Municipal de Bibliotecas dispone de 16 centros en funcionamiento.

Un edificio eficiente, accesible y al servicio de la pedanía

El antiguo patio central se cubrirá con una estructura acristalada que dará lugar a una sala polivalente, distribuidor principal del edificio. En la planta baja se ubicarán la recepción, las aulas taller, la sala de estudio y el área multiusos; mientras que en la primera planta se dispondrán las salas de lectura, los despachos y los espacios administrativos, conectados por escaleras renovadas y un ascensor de nueva instalación.

Las fachadas serán restauradas, sustituyendo las carpinterías por aluminio lacado con rotura de puente térmico y acabados exteriores en mortero de cal coloreado en masa. También se incorporará un zócalo metálico de chapa galvanizada y se eliminarán elementos añadidos en intervenciones anteriores. El proyecto prevé la instalación de un nuevo forjado sanitario para evitar humedades, el refuerzo estructural de la planta superior y la sustitución de la antigua cubierta por una nueva estructura metálica con aislamiento térmico.

El entorno del edificio será reurbanizado mediante la construcción de nuevas aceras, pavimentos de hormigón pulido y adoquín prefabricado, además de una nueva iluminación exterior que mejorará la accesibilidad y la seguridad del conjunto. Esta primera fase se centrará en la actuación sobre el edificio y su entorno inmediato, reservando el resto de la parcela para futuras intervenciones. La rehabilitación del antiguo CEIP Escuelas Nuevas representa una inversión en el futuro de El Palmar, al recuperar un espacio con historia y convertirlo en un lugar de encuentro, aprendizaje y convivencia para todos los vecinos de la pedanía más poblada de Murcia.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, destacó que «Más allá del presupuesto, lo verdaderamente importante es la rentabilidad social de las inversiones públicas, porque este edificio lo disfrutarán los vecinos de El Palmar, pero lo hacen posible muchos murcianos que quizá nunca lo utilicen. Por eso debemos ser especialmente responsables con cada euro invertido, sabiendo que detrás de cada proyecto hay un esfuerzo común y compartido de toda Murcia.» La inversión asciende a 1.815.000 euros, financiada con cargo al Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP). El proyecto responde a una demanda histórica de los vecinos de El Palmar, que reclamaban una biblioteca más moderna y espacios públicos para el estudio, el encuentro y las actividades vecinales.