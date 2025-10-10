Nueva acometida para licitar la rehabilitación de la casa Torre Falcón en Murcia

Corría el verano de 2020, en plena pandemia, cuando el alcalde de Murcia, José Ballesta, presentó por primera vez el proyecto de recuperación de la ... casa Torre Falcón. Más de cinco años y gobiernos de distinto signo han pasado desde entonces por La Glorieta sin que aún se haya movido una sola piedra para acometer esta obra. Sin embargo, el proyecto recibió hace poco más de una semana un impulso que esta vez sí parece tener visos de ser definitivo.

Y es que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado nuevamente el proyecto de ejecución de esta propuesta de recuperación del patrimonio de la huerta de Murcia. El objetivo principal era el de actualizar los costes de la actuación, la cual se ha ido encareciendo progresivamente respecto a lo estimado hace un lustro. Si bien se hablaba inicialmente de un presupuesto aproximado de unos 550.000 euros, este se ha incrementado en los últimos años en torno a un 40%, por la subida de materiales y cambios en el proyecto, entre otras cuestiones.

De hecho, este aumento de costes ha sido, en parte, culpable de las demoras, ya que ha sido necesario en estos años redotar las partidas necesarias para acometer los trabajos. De esta forma, el proyecto que recibe en esta ocasión luz verde del Consistorio cuenta con un presupuesto base de 761.482 euros, IVA incluido –frente a los 698.040 de hace un año, un 9% más–, «los cuales se encuentran ya consignados en su integridad», según recuerda el concejal de Planificación Urbanística, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro.

Ello ha permitido que el servicio municipal de Contratación se encuentre ya redactando los pliegos administrativos del encargo, con la intención de su próxima licitación, que podría llegar, incluso, antes de fin de año, aunque la obra se ejecutaría ya en 2026, según precisa Navarro Corchón. En principio, el plazo de ejecución de los trabajos será de 15 meses, aunque se incluirá la opción de que las empresas que se presenten al concurso puedan incluir una reducción del periodo de obra a un año, con el fin de lograr una mejor puntuación.

La propuesta abarca todas las obras necesarias para la rehabilitación integral del edificio –catalogado con un grado de protección 2– y adecuarlo a un uso público aún por concretar, pero que podría ser cultural o vecinal. La nueva vida que espera al inmueble será solo una más de las que esta casa solariega ha tenido desde su edificación en el siglo XVIII, cuando nació tanto como centro logístico para la explotación agropecuaria y sedera como para servir de lugar de recreo a la familia noble que le da nombre. Este último uso se fue potenciando con el paso de los años y, con la caída de la rentabilidad de la explotación, pasó por distintos propietarios, entre ellos, los Marqueses de Ordoño. En 2003, sus últimos titulares vendieron la casa a la promotora de viviendas Joven Futura y, posteriormente, abandonada y vandalizada, fue cedida al Ayuntamiento como equipamiento público a cambio de una mayor edificabilidad.