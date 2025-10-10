La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Edificio de la ruinosa casa Torre Falcón, pendiente aún de rehabilitación. KIKO ASUNCIÓN / AGM

Nueva acometida para licitar la rehabilitación de la casa Torre Falcón en Murcia

El Consistorio actualiza el proyecto de obra y sus costes, que suben un 9% respecto a hace un año, y lo envía a Contratación para su salida a concurso

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:19

Comenta

Corría el verano de 2020, en plena pandemia, cuando el alcalde de Murcia, José Ballesta, presentó por primera vez el proyecto de recuperación de la ... casa Torre Falcón. Más de cinco años y gobiernos de distinto signo han pasado desde entonces por La Glorieta sin que aún se haya movido una sola piedra para acometer esta obra. Sin embargo, el proyecto recibió hace poco más de una semana un impulso que esta vez sí parece tener visos de ser definitivo.

