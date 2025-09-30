La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varios ejemplares de cerdo enano en el Terra Natura de Murcia. Terra Natura

Nacen doce ejemplares de cerdo enano en Terra Natura Murcia

Con su reducido tamaño y comportamiento sociable, estas crías refuerzan el papel protagonista que esta especie tiene dentro del parque

LA VERDAD

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:56

La Granja de Tommy de Terra Natura Murcia nacieron doce ejemplares de cerdo enano, fruto de dos camadas. Los pequeños han llegado para convertirse en el nuevo atractivo de este espacio educativo del parque. Con su reducido tamaño y comportamiento sociable, estos recién nacidos refuerzan el papel protagonista que esta especie tiene dentro de La Granja de Tommy. Desde los primeros días «mostraron gran vitalidad», sorprendiendo a familias y escolares que se acercan a observarlos de cerca.

La Granja de Tommy se ha consolidado como «uno de los rincones más concurridos de Terra Natura Murcia» gracias a su carácter educativo y a la posibilidad de interactuar con diferentes especies de granja. En sus instalaciones conviven, junto a los cerdos enanos, cabras, gallinas y burros, todos ellos integrados en programas diseñados para fomentar el vínculo entre los niños y la fauna doméstica. Durante todo el año el parque desarrolla actividades dirigidas a familias y escolares, con el objetivo de reforzar valores como el respeto hacia los animales, la empatía y la comprensión del papel que han tenido en el desarrollo de la sociedad.

«El nacimiento de estas dos camadas supone una oportunidad única para que los niños aprendan sobre el ciclo de vida de los animales domésticos, el cuidado que requieren y la importancia de respetarlos», explicó Gustavo Martínez, director del parque. «Además, permite a los más pequeños vivir una experiencia muy cercana y entrañable con estos ejemplares», subrayó.

