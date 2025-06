La murciana que ha dejado la oposición tras cuatro años para abrir una librería: «Hay sueños por los que vale la pena arriesgarse»

Paula Sinaí Martínez Lunes, 23 de junio 2025, 01:16 Compartir

Hasta hace un mes y dos días, la rutina de Lola Consuegra era siempre la misma. Su alarma sonaba a las ocho de la mañana y a las nueve ya estaba en la biblioteca, sumergida en los apuntes de su oposición al Cuerpo Jurídico Militar. Tras un breve descanso para comer, se iba a entrenar: gimnasio, circuito, pista de atletismo... La preparación para las pruebas físicas y el examen ocuparon prácticamente cada hora de sus días durante cuatro años. Sin embargo, a menos de un mes del examen, tuvo una epifanía de esas que cambian vidas: dejó la oposición y se hizo con un local para abrir su propia librería independiente.

Esta graduada en Derecho de 26 años, hija de los dueños de la murciana Confitería Consuegra, siempre ha sido una chica de sueños. Sueños que convivían dentro de ella, ninguno sin ocupar más hueco que otro, aunque tuvo que aprender a priorizarlos. «Pensaba que tenía que dedicarme a algo serio, con lo que poder ganarme la vida. Nunca me había planteado los libros como una opción», cuenta.

Pero esa percepción cambió cuando, en 2020, abrió una cuenta de Instagram dedicada a la literatura. Este perfil (@lecturasdelola) ya cuenta con más de 15.000 seguidores, y gracias a él consiguió crear una comunidad de lectores, libreros, editoriales y autoras que, según la propia Lola, le dio «el apoyo necesario para tomar esta decisión».

Algo que, por supuesto, no resultó fácil. Pero Lola lo tenía claro: en el momento en el que algo hizo 'clic' en su cerebro, ya no había vuelta atrás. «Me di cuenta de que realmente no quería aprobar», confiesa. Y así, el 16 de mayo, habló con su preparadora y dejó la oposición. «Ella se quería echar a llorar, claro», bromea la joven. «Y mi entorno se llevó las manos a la cabeza. Llevaban cuatro años viéndome encerrada en una cueva, renunciando a muchísimas cosas y sacrificando otras tantas», cuenta. Pero Lola se sentía «liberada»: «Sentía que por fin me había quitado todo lo que me ataba y podía empezar de nuevo en algo que me hacía mucha ilusión».

Consiguió un local en Santa Eulalia (una zona que la propia joven bautiza como «el Malasaña murciano») y comenzó las obras casi de inmediato. «Está siendo todo muy rápido, pero creo que, si va así de rodado, es una señal. Cuando todo sale tan fácil, sin tanto dolor, es porque estoy donde tengo que estar», sostiene.

El Faro de Lola

El nombre de la librería, El Faro de Lola, viene de su pasión por el mar, fruto de largos veranos en Los Alcázares con sus abuelos. «Para mí el mar es un lugar seguro, un refugio. Eso es lo que quiero conseguir aquí. Que otras personas puedan encontrar la luz de este faro», explica, emocionada.

Y es que la creación de una comunidad es uno de los principales objetivos de la dueña de esta librería. Pretende convertirla en un espacio cultural con presentaciones de libros, clubes de lectura, talleres e incluso catas de vino de marcas regionales. «Quiero que la gente disfrute. Que si han tenido un mal día, o necesitan relajarse, puedan venir y sentirse como en casa», cuenta.

Ampliar La joven en el parque de Santa Eulalia, junto a su librería. Kiko Asunción / AGM

Un espacio en pleno centro de Murcia que, según Lola, la ciudad «necesitaba»: «Creo que aquí hay mucha cultura, pero que a veces está muy dominada por una generación más mayor. Yo pretendo crear un sitio donde los jóvenes puedan venir y sentirse escuchados, comprendidos y no juzgados». Un lugar donde «no te miren mal por leer romance o fantasía, que son géneros muy demonizados».

Con la inauguración prevista para el 6 de septiembre y con cientos de sus seguidores marcando el día en el calendario, Lola siente que, por fin, todo «ha merecido la pena»: «Estos cuatro años que he tenido que estar opositando, con ataques de pánico y estudiando a muerte, no me pesan. Me han traído hasta aquí».

La joven resume estos últimos meses con el título de un libro de Peter Cameron, uno de sus favoritos y que, sin duda, tendrá un lugar privilegiado en las estanterías de su Faro: 'Algún día este dolor te será útil'.

Temas

Libros

Instagram

Murcia