Murcia se aproxima a casi un millón de pernoctaciones en un año El Ayuntamiento ha programado visitas guiadas al centro de interpretación de La Luz y al castillo de Monteagudo este sábado para conmemorar el Día Mundial del Turismo

El patrimonio histórico de Murcia se convertirá en el protagonista del Día Mundial del Turismo con las visitas guiadas que ha programado este sábado para celebrar esta jornada. Aprovechando la conmemoración, el Ayuntamiento ha hecho un balance positivo de los datos de pernoctaciones registrados en los que va de 2025 y el acumulado del último año desde septiembre de 2024.

Así, de enero a agosto de 2025 se han registrado 633.763 pernoctaciones, mientras que en el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025 el total asciende a 934.943, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al año anterior, según destaca el consistorio de la capital. Agosto de 2025 se convierte en «el mejor agosto de la historia», con 78.666 pernoctaciones, un 13,8% más que en agosto de 2024.

En cuanto a viajeros, entre enero y agosto de 2025 llegaron a Murcia 381.330, y en el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025 se alcanzaron 568.601, lo que representa un incremento del 5,8% respecto al año pasado. Agosto de 2025 fue también el mejor agosto registrado con 51.724 viajeros, un 15,3% más que en agosto de 2024. El Ayuntamiento también ha destacado el aumento del 21,3% de viajeros extranjeros respecto a 2024, «lo que consolida a Murcia como un destino cada vez más internacional», apuntan.

Los datos los ha trasladado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Rebeca Pérez, al término de la junta de Gobierno. Además, ha detallado las actividades que se han programado para conmemorar este 27 de septiembre, mañana sábado, Día Mundial del Turismo.

Visita al Centro de Visitantes de La Luz

A las 11:00 horas se celebrará en el Centro de Visitantes de La Luz la visita titulada «Eio, el origen de una ciudad», un recorrido por los orígenes de la fundación de Murcia en el marco de la conmemoración del 1200 aniversario de la ciudad. Posteriormente, a las 12:00 horas, tendrá lugar en el Centro de Visitantes de Monteagudo la visita guiada «Monteagudo, 5000 años de historia», que permitirá descubrir la evolución de la ocupación humana en este enclave único.

Visita al Palacio de Ibn Mardanís, en Monteagudo

Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, se realizará una visita guiada al atardecer al Palacio de Ibn Mardanís, donde de la mano de un arqueólogo se conocerán los secretos revelados tras los trabajos de recuperación arqueológica desarrollados dentro del proyecto municipal Las Fortalezas del Rey Lobo.

Gymkhana cultural

Además, a partir de las 11:00 horas, se celebrará la Gymkhana cultural «Murcia Medieval», incluida en el programa de Rutas Patrimoniales en Femenino. Los participantes recorrerán lugares emblemáticos como el Museo de Santa Clara la Real, la Plaza Santo Domingo, la calle Trapería y el entorno de la Catedral, conociendo los acontecimientos más relevantes de la historia de Murcia y la figura de mujeres ilustres como Doña Luisa Fajardo e Isabel la Católica.

