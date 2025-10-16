Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto El afectado, de 70 años, falleció en el lugar pese a los esfuerzos de los sanitarios

Un conductor de 70 años murió este miércoles por la noche tras salirse de la calzada y chocar contra un árbol en una de las rotondas de acceso al aeropuerto de la Región de Murcia. Según informaron fuentes del 112, recibieron una llamada sobre las 22 horas alertando de que el afectado se encontraba inconsciente y en parada cardiorrespiratoria en la carretera, perteneciente a la pedanía de Valladolises.

Al lugar se movilizaron inmediatamente patrullas de la Policía Local de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el accidentado falleció en el lugar.

