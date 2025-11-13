La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una prueba de oposiciones. LV

Miles de aspirantes siguen a la espera de las convocatorias de empleo del Ayuntamiento de Murcia

El sindicato CC OO recuerda que no se han abierto estos procesos desde 2019 y que no han tomado posesión otros 176 empleados públicos

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

Miles de aspirantes, casi 30.000, según el sindicato CC OO, permanecen a la espera de que el Ayuntamiento de Murcia ponga en marcha las ... ofertas de empleo público que no se han ejecutado desde 2019 y concluya el proceso de estabilización interno. Para esta organización, se trata de un retraso «injustificable», mientras que desde el Ayuntamiento se mantiene que antes de abrir nuevas ofertas de turno libre hay que culminar la consolidación que se ha emprendido de 778 plazas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  2. 2 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  3. 3 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  4. 4 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  5. 5 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  6. 6

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  7. 7 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  8. 8

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  9. 9 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  10. 10 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Miles de aspirantes siguen a la espera de las convocatorias de empleo del Ayuntamiento de Murcia

Miles de aspirantes siguen a la espera de las convocatorias de empleo del Ayuntamiento de Murcia