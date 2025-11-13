Miles de aspirantes siguen a la espera de las convocatorias de empleo del Ayuntamiento de Murcia

Miles de aspirantes, casi 30.000, según el sindicato CC OO, permanecen a la espera de que el Ayuntamiento de Murcia ponga en marcha las ... ofertas de empleo público que no se han ejecutado desde 2019 y concluya el proceso de estabilización interno. Para esta organización, se trata de un retraso «injustificable», mientras que desde el Ayuntamiento se mantiene que antes de abrir nuevas ofertas de turno libre hay que culminar la consolidación que se ha emprendido de 778 plazas.

En concreto, la organización sindical asegura que siguen sin materializarse las ofertas de 2019, 2020, 2021 y 2022. Illán pone como ejemplo que para las 204 plazas que incluía el turno de 2021 y 2022, se registraron 15.550 aspirantes. «Muchos habrán desistido, pero otros sin embargo aún siguen ahí, incluso pagando academias», se queja desde la sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento de Murcia Javier Illán.

Además, CC OO menciona la situación en la que se encuentran cinco categorías: conserjes de colegio y oficiales de albañilería, electricista, fontanero y de jardines. «Pese a que los procesos selectivos de estabilización deberían haber terminado el 31 de diciembre de 2024 todavía no se ha publicado ni siquiera el nombramiento». En este apartado, son unas 176 personas las que esperan esa incorporación.

De igual forma están unas 10.000 que en 2022 registraron sus instancias para el concurso oposición para la estabilización de 46 plazas. «Debería haber terminado antes del 31 de diciembre de 2024», subraya Illán, «y a día de hoy ni siquiera se ha publicado la composición de los tribunales selectivos», que sería el paso previo para arrancar el proceso de selección.

Toma de posesión pendiente

Habla CC OO de «continuo maltrato» a los empleados y empleadas municipales y denuncia, además, que han pasado más de cuatro meses desde que se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el nombramiento de los conserjes de instalaciones deportivas y todavía no han tomado posesión de sus plazas. A eso añaden que «en el caso de los auxiliares de bibliotecas hace ya más de un mes de la publicación de su nombramiento».

Illán pone un ejemplo sobre las consecuencias que tiene: «Esto se traduce en que hay centros culturales cerrados por falta de personal, o que al final tienen que abrir los pedáneos. Los perjudicados son los usuarios o las asociaciones que desarrollan en eso sus actividades».