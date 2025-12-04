La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mercado de Verónicas Javier Carrión / AGM

Estos son los mercadillos y plazas de abastos de Murcia que abrirán durante el puente de diciembre

El Ayuntamiento anuncia los horarios para los festivos de este fin de semana

LA VERDAD

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:06

Durante los días festivos 6 y 8 de diciembre, con motivo del Día de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción, se ha establecido un calendario especial de apertura de las plazas de abastos y de los mercados semanales. Estas medidas, permitirán mantener la actividad comercial en fechas de alta afluencia.

El Ayuntamiento autoriza la apertura de las plazas de abastos de Cabezo de Torres, El Carmen, Espinardo, Saavedra Fajardo, San Andrés y Verónicas el sábado 6 de diciembre con un horario de apertura de 8.00 a 15.00 horas.

Con respecto a los mercadillos, ese mismo sábado se podrán celebrar en su horario habitual los de El Esparragal, Llano de Brujas, Nonduermas y Sangonera la Verde. Para el lunes 8 de diciembre se autorizan los mercados de Algezares, Era Alta, Guadalupe, La Alberca, Monteagudo, Puente Tocinos y Rincón de Seca, también en sus horarios y localizaciones habituales. Los mercadillos que no se celebrarán son los de Barqueros, Lobosillo y Sucina.

El concejal Jesús Pacheco ha señalado que estas autorizaciones «garantizan el correcto funcionamiento de los servicios comerciales municipales durantelas jornadas festivas, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de realizar sus compras con total normalidad y respaldando al comercio de productos de proximidad».

