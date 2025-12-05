La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La inauguración del mercadillo de la Glorieta volvió a contar con una gran afluencia de público.

La inauguración del mercadillo de la Glorieta volvió a contar con una gran afluencia de público. J. CARRIÓN / AGM

Mercadillo y un cuento para abrir la Glorieta de Murcia a la Navidad

El entorno del Consistorio vuelve a convertirse en uno de los escenarios de estas fiestas con un acto en el que Kuve estrenó tema y que Carmesí amenizó con su música

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:32

Comenta

La Navidad murciana del año 2025 cubrió este viernes un nuevo hito con la apertura del mercadillo de la Glorieta, que lleva ya camino de convertirse en un clásico de estas fiestas en la capital. Esta inauguración, que contó nuevamente con una gran afluencia de público, llegó acompañada de una propuesta que parece haberse consolidado también durante este mandato, la de la proyección en la fachada del Ayuntamiento del 'Cuento de Navidad', que este año se ha renovado con la incorporación, junto al Relojero –con la voz de Julio Navarro– y el Ángel, de un nuevo personaje, 'Oscurín', el particular 'Grinch' de las navidades murcianas. Por su parte, Kuve estrenó la canción 'Murcia brilla en Navidad' y la artista Carmesí presentó en directo su nuevo disco.

