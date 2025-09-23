La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Entrada a la zona de juegos de la escuela infantil de La Alberca. AYTO.

Las mejoras llegan a las escuelas infantiles de La Alberca y El Palmar

Una inversión de 67.000 euros permite acondicionar accesos y zonas de juego

LA VERDAD

Murcia

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:17

Las escuelas infantiles municipales de La Ermita, en La Alberca, y de El Lugarico, en El Palmar, son las destinatarias de un presupuesto de mejora de accesibilidad y de sus áreas de juego por un importe aproximado de 67.000 euros. A las obras en la primera instalación citada, que ya están concluidas, se sumarán la próxima semana las previstas en El Palmar. Así lo comunicaron este martes fuentes municipales, tras la visita que la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía en el Ayuntamiento de Murcia, Belén López, realizó al centro educativo de La Ermita.

En concreto, la renovación de espacios en la escuela infantil de La Alberca, con una partida de 42.350 euros, se han centrado en la incorporación de una nueva zona adoquinada de 116 metros cuadrados desde la entrada a la escuela hasta las aulas, en sustitución del camino de tierra, según detallan desde el Consistorio. Además, las zonas de juegos de patio, en una superficie de 200 metros cuadrados, se ha dotado de pavimento acolchado y zona de caucho. En cuanto a la escuela de El Lugarico, la edil precisó que en los próximos días se van a iniciar las obras, con un presupuesto de 25.137 euros.

