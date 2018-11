Marlaska asegura que la protesta contra Vox en Murcia fue un «suceso puntual» El ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska. / LV El ministro de Justicia asegura que «no hay que generar alarmismos» e incidió en que «ante la prepotencia y la soberbia de quienes ejercen la violencia, la aplicación de la ley y del Estado de Derecho es y debe ser la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» EP Murcia / Madrid Jueves, 15 noviembre 2018, 16:52

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este jueves que si bien debe «preocupar» la crispación social en Cataluña, no hay que «generar alarmismo» con «sucesos puntuales». Así calificó el ataque con pintura amarilla en la casa del juez instructor de la causa por el 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y la concentración en Murcia en protesta ante una conferencia de VOX, en la que lanzaron amenazas al ex funcionario de prisiones y fundador de este partido, José Antonio Ortega Lara, al que le dijeron que «volviera al zulo».

«Nos debe preocupar a todos la crispación pero no tenemos que generar alarmismo. Son dos sucesos puntuales, no les quito la gravedad pero no hagamos alarmismo de los mismos», destacó en un desayuno informativo organizado por Europa Press. En este sentido, incidió en que «ante la prepotencia y la soberbia de quienes ejercen la violencia, la aplicación de la ley y del Estado de Derecho es y debe ser la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

En esta línea, recordó que la Policía Nacional ya detuvo hace unas semanas a la persona acusada de haber agredido a otra cuando retiraba lazos amarillos, igual que en los últimos días actuaron contra los supuestos responsables de los incidentes del pasado 29 de septiembre en una manifestación en Barcelona. «No hay nada mejor que el ejercicio del Estado de Derecho», reiteró.

Para Marlaska, en términos generales, «hay más prevención» de este tipo de incidentes en Cataluña y «se responde a acciones concretas con toda la contundencia», fruto de avances en la coordinación entre su ministerio y la Generalitat a partir de la recuperación de la Junta de Seguridad, que se ha traducido en «una colaboración importante con los Mossos d'Esquadra».

«Creo que se está visualizando un grado, por lo menos, de respuesta y, en cierta forma, de prevención de actos violentos que es digno de tenerlo en cuenta», añadió.