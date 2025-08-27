Malestar en Espinardo por apagones reiterados en el alumbrado público

«Estamos sin luz en la zona del Instituto José Planes». «¿Qué problemas hay con la luz en la calle? Todos los días igual; no ... se puede salir a pasear cuando baja un poco el calor; luego, si vienen las denuncias por caídas, que no se quejen». «Da asco el verano que estamos llevando; cada dos por tres igual...». Estos solo son tres ejemplos de comentarios de vecinos realizados en un grupo de redes sociales centrado en la actualidad del periférico y murciano barrio de Espinardo, el cual se está viendo afectado durante la última semana por reiterados cortes del suministro eléctrico.

Cierto es que los residentes del entorno del mencionado centro de Educación Secundaria sufrieron en la noche del pasado domingo un apagón generalizado de algunas horas, según relatan ellos mismos a pie de calle. Sin embargo, las molestias de la última semana se están dejando sentir especialmente en lo que se refiere al alumbrado público del entorno del antiguo centro cultural, al menos desde el espacio comprendido entre las calle Escuelas y Calvario, según relatan los propios vecinos.

«Nos pasa una noche y otra y otra; el otro día dieron las doce y se fueron todas las farolas; ayer –en referencia al lunes–, nos escapamos, pero quién te dice que no vuelve a pasar mañana mismo», explican vecinos del entorno. De hecho, basta con que se escuche una conversación en relación a este asunto sobre una acera para que varios residentes se acerquen inmediatamente a comentar estas incidencias. «Cualquiera pasa así por los jardines de la parte alta del vecindario, no sea que te peguen un palo», comenta uno de ellos. «Esto es la boca del lobo; estamos muy abandonados», lamenta Lola.

La presidenta de la Junta Municipal del distrito, Encarna Guillén, confirma la situación a preguntas de LA VERDAD. «Son cortes intermitentes, se va la luz una hora o dos y luego vuelve, pero en seguida estamos otra vez igual», añade la pedánea. Destaca esta que en julio Iberdrola estrenó una línea de baja tensión para descongestionar la que daba servicio a la conflictiva y próxima barriada del Espíritu Santo y cuya habitual sobrecarga por los enganches ilegales –relacionados en muchas ocasiones con el cultivo de marihuana– afectaban al conjunto de hogares del entorno, especialmente a los de vías como la calle América o Calvario. De hecho, vecinos de la zona reconocen que los cortes de luz en viviendas ya no son tan acusados como en el pasado.

Sin embargo, la semana pasada volvieron los apagones con especial protagonismo en el alumbrado público. Guillén destaca que estos episodios han coincidido con el periodo de mayor calor del verano en la ciudad de Murcia, el que provocó la ola de calor que se cerró hace apenas unos días. «Al final, muchos aires acondicionados funcionando a la vez generan cierta saturación», aventura. Técnicos de Electromur –responsable del servicio del alumbrado público en el municipio– y de Iberdrola se han acercado a la zona en varias ocasiones para solventar el problema y encontrarle explicación.

Desde la compañía eléctrica, señalan no haber detectado especiales incidencias en relación al suministro en esta zona. Desde Electromur apuntan a que la red de alumbrado está en perfecto estado y que los problemas deben de encontrarse en un transformador al que ya se ha subido la potencia. Chari, vecina del entorno, tiene su propia teoría. «Yo creo que es vandalismo; hemos visto a chavales acercarse a los cuadros de luces para saltar después la luz». Espinardo, «la boca del lobo».