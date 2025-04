La madre adoptiva de la niña asesinada en Llano de Brujas: «Esperaba que me hiciera algo a mí, pero jamás me esperé esto» Ramona explica que Jesús J. recogió a la menor, de cinco años, con la excusa de llevársela «a las bolas»

Alicia Negre Miércoles, 2 de abril 2025, 12:59 | Actualizado 13:25h. Comenta Compartir

Ramona es una mujer rota por el dolor. La madre adoptiva de Nadia, la niña de cinco años que falleció este martes tras ingerir pastillas en la pedanía murciana de Llano de Brujas tiene los ojos hinchados por las lágrimas y solo acierta a exigir Justicia contra Jesús J., Suso, supuesto autor del homicidio. «Espero que la Justicia lo hunda», recalca, rodeada de familiares y amigos. «Mi hija no va a salir de bajo tierra pero ese tiene que salir en una caja de pino. Que se pudra. Es un demonio».

Esta vecina de la pedanía murciana de Patiño recogió este martes a su hija adoptiva, Nadia, del colegio y le dio de comer. «A las tres y poco la recogió para llevársela al parque de bolas», relata.

Jesús J., sin embargo, condujo a la menor hasta la casa de sus padres, en Llano de Brujas, donde supuestamente acabó con su vida dándole pastillas. «Llamó a sus padres para decirle que había hecho una locura», relata Ramona. «Entró mi suegra y estaba la cría toda vomitada. Se ve que se ahogó con su propio vómito».

Esta mujer explica que, tras una larga relación, ambos habían dejado de estar juntos en agosto, pero él no asumía la ruptura. «Nunca me amenazó con la cría. A mí me había hecho mil perrerías pero nunca me dijo nada de la niña», recalca impotente. «Esperaba que me hiciera algo a mí pero jamás me esperé esto».

Confiesa que sus propios hijos le habían recomendado que denunciase a su expareja porque un día «te va a pegar un susto», pero nunca lo había hecho. «Ese no tenía cojones para enfrentarse a mí», remarca mientras mastica la rabia.