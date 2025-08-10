La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El diario 'Línea' incluía en sus páginas una publicación de 1966 el término leja y enlejar como murcianismos reconocidos.
La Murcia que no vemos

«'Trame' la vieja 'arcuza' que está colocada sobre la leja del 'chinero'»

Muchos de los términos más clásicos que usaban nuestros abuelos corren en la actualidad peligro de extinción

Antonio Botías

Antonio Botías

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:40

Contaba el periodista Antonio Crespo, aquel gran hombre menudo y serio que ya hemos olvidado como a cuantos hacen algo por la cultura en Murcia, ... que el habla murciana, mal llamada dialecto, cuando se la sacude de vulgarismos y otras deformaciones, cuando se reduce el léxico murciano a sus límites genuinos, revela gran expresividad, ingenio e imaginación y merece, sin duda alguna, ser estudiada. Y difundida. Lo haremos, pues, como improvisado cursillo de términos que se encuentran en serio peligro de extinción.

