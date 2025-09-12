La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un agente lleva ante el juez a uno de los tatuadores detenido por las presuntas agresiones sexuales a jóvenes en un estudio de tatuajes de Murcia. Javier Carrión / AGM

El juez llama a declarar a las denunciantes de uno de los tatuadores acusado de agredir sexualmente a varias jóvenes en Murcia

El magistrado baraja si deben extraerse los datos del móvil del investigado, que es señalado por tres mujeres por presuntos tocamientos

Alicia Negre

Alicia Negre

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:23

El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ya ha asumido la causa contra uno de los dos hermanos tatuadores acusados de agredir sexualmente ... a varias jóvenes en Murcia. Este sospechoso, según consta en el auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, está señalado por tres denunciantes por supuestos tocamientos cometidos presuntamente en su estudio situado en el centro de Murcia. En junio quedó en libertad provisional con medidas cautelares. En su escrito, el titular de este órgano incoa diligencias previas y cita a declarar a las tres perjudicadas para finales de este mes.

