El juez llama a declarar a las denunciantes de uno de los tatuadores acusado de agredir sexualmente a varias jóvenes en Murcia

El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ya ha asumido la causa contra uno de los dos hermanos tatuadores acusados de agredir sexualmente ... a varias jóvenes en Murcia. Este sospechoso, según consta en el auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, está señalado por tres denunciantes por supuestos tocamientos cometidos presuntamente en su estudio situado en el centro de Murcia. En junio quedó en libertad provisional con medidas cautelares. En su escrito, el titular de este órgano incoa diligencias previas y cita a declarar a las tres perjudicadas para finales de este mes.

En ese mismo escrito, el instructor solicita al fiscal que se pronuncie sobre la petición que realiza la Policía Nacional para poder extraer y analizar los datos del teléfono móvil que le fue incautado al sospechoso.

A su hermano, R.C., también se le investiga por otras cuatro agresiones sexuales, dos de ellas violaciones, en el estudio de tatuajes. Existen otras tres denuncias recogidas en el atestado policial, que aún están pendientes de realizar diligencias. El instructor acordó el ingreso en prisión de R. C. ante la reiteración delictiva y la gravedad de los hechos denunciados. En total, son diez las víctimas que han denunciado, algunas menores de edad en el momento de los hechos.

La investigación, a cargo de agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (Ufam), se inició a raíz de la denuncia pública de una joven en redes sociales, donde relataba los abusos sufridos por parte del tatuador. A partir de ahí, se han acumulado testimonios de mujeres -algunas de ellas representadas por el abogado José Manuel Ortega- que coinciden en un patrón repetido, con citas en solitario, contacto físico no consentido, preguntas íntimas, bajadas de ropa sin justificación y tocamientos en zonas íntimas.