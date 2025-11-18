Las inversiones en obras en pedanías de Murcia superarán los 20 millones en 2026

Las inversiones en pedanías sostendrán en 2026 el grueso del presupuesto de la Concejalía de Pedanías y Vertebración del Territorio, que ascenderá a 23,3 ... millones de euros. De esa cantidad, 11,75 corresponden a los fondos de los que dispondrán las Juntas Municipales y casi otros 13 a los proyectos que llevará a cabo por sí mismo el departamento dirigido por Marco Antonio Fernández. Este presupuesto incluye también 1,9 millones de euros para el Servicio de Estadística y también otros 2,3 millones para la ejecución de la segunda fase de la restauración del Palacio de Ibn Mardanís, en Monteagudo.

De fondos propios o procedentes de otras líneas de financiación a las que tiene acceso, el Ayuntamiento acometerá inversiones por 12.750.000 euros. Según Marco Antonio Fernández, cada pedanía de Murcia contará con un «gran proyecto» en el presupuesto del próximo año. En este apartado, incluyó la remodelación interior de los centros municipales de Nonduermas, Barqueros y La Alberca, además del nuevo centro de Los Dolores. Incluye también la nueva biblioteca y sala de estudio de El Palmar y otras salas de estudio en Santo Ángel, Santiago y Zaraíche, Cabezo de Torres y Puente Tocinos. Además, se contempla también la remodelación de plazas como la de Santa Cruz. «Son más de 50 proyectos que exceden la capacidad de las Juntas Municipales para su ejecución», explicó Marco Antonio Fernández. El cronograma adelantado por el edil situó las inversiones en El Palmar y Los Dolores como las que están más próximas a su licitación y ejecución, ya en el primer trimestre de 2026.

EJES DEL PRESUPUESTO Palacio de Ibn Mardanís La segunda fase de restauración recibirá 2.274.000 euros para potenciarlo como sitio histórico.

Edificios municipales Contempla el refuerzo y mejora de la accesibilidad de locales de mayores y centros culturales.

Mantenimiento. El plan de actuaciones en la vía púbica cuatriplica en 2026 los fondos de este año: 2.520.000 euros.

Estas Juntas, por su parte, dispondrán de un montante total de 11,75 millones de euros. Se dividirá a su vez en casi cinco millones de euros para la gestión de su gasto corriente y otros 7,5 para inversiones (3,4 son de nueva aportación y otros 4,1 provienen de remanentes de ejercicios anteriores).

Las cuentas de esta Concejalía también incrementan considerablemente la cuantía para el plan de mantenimiento de la vía pública, que llegará en la próxima anualidad a los 2,5 millones de euros, frente a los 800.000 que se rondaron estos dos últimos años (el edil apuntó que en 2022 y 2023, bajo mandato socialista, fueron de 326.000 y 155.000 euros). El plan de mantenimiento en colegios también se incrementa, aunque en menor cuantía, y se queda en 654.000 euros.

19.000 nuevos carteles

De los casi dos millones de euros que se destinarán al Servicio de Estadística, Fernández también apuntó que se va a proceder a la renovación de la señalización urbana del casco urbano y pedanías. En concreto, desde el próximo mes de febrero se va a trabajar para sustituir 19.000 placas identificativas con tecnología digital Navilens «mejorando la accesibilidad, la información turística y la gestión del espacio urbano», según esta Concejalía.

El nuevo centro social de Los Dolores y la biblioteca de El Palmar son los dos proyectos más inminentes, según el Consistorio

En lo que se refiere a los servicios generales, el plan de mejora de edificios municipales contará con 500.000 euros más y se hará especial hincapié en reforzar y mejorar la accesibilidad de los locales de mayores y centros culturales de las pedanías.

Referente arqueológico

En cuanto a la segunda fase de la restauración de la fortaleza de Ibn Mardanís, que depende también del departamento de Marco Antonio Fernández, esperan que contribuya a potenciar el sitio histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres «como polo de atracción». «No paramos de incrementar las visitas», subrayó el edil, que también recordó que este curso se han duplicado los turnos para las visitas escolares al recinto.