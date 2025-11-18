La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recreación de la actuación para convertir las Escuelas Nuevas de El Palmar en centro municipal con biblioteca y sala de estudio. AYTO.

Las inversiones en obras en pedanías de Murcia superarán los 20 millones en 2026

Las Juntas Municipales dispondrán para estas actuaciones de 7,5 millones a los que se suman otros 13 de fondos propios de la Concejalía

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Las inversiones en pedanías sostendrán en 2026 el grueso del presupuesto de la Concejalía de Pedanías y Vertebración del Territorio, que ascenderá a 23,3 ... millones de euros. De esa cantidad, 11,75 corresponden a los fondos de los que dispondrán las Juntas Municipales y casi otros 13 a los proyectos que llevará a cabo por sí mismo el departamento dirigido por Marco Antonio Fernández. Este presupuesto incluye también 1,9 millones de euros para el Servicio de Estadística y también otros 2,3 millones para la ejecución de la segunda fase de la restauración del Palacio de Ibn Mardanís, en Monteagudo.

