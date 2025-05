El Infante pide la construcción de dos nuevos parkings en Murcia ante el inicio de las obras del bulevar

«La verdad es que se me puede complicar bastante la vida». Lorena estaciona cada día en la zona soterrada junto al antiguo paso a ... nivel de Santiago el Mayor, antes de andar unos 20 minutos para llegar a su trabajo, ubicado en el entorno del río Segura. Ella, como muchos otros ciudadanos, utilizan este entorno como parking disuasorio o de servicio tanto para cumplir con sus obligaciones laborales como para acudir como usuarios y pacientes a equipamientos del entorno. De hecho, en un radio de unos cuantos metros se ubican el centro de salud del Infante, el polideportivo del barrio y el colegio Gabriel Pérez Cárceles.

Sin embargo, el más de un centenar de plazas de aparcamiento que se utilizan de manera irregular en la zona del futuro bulevar del soterramiento –ya que el paso se debería encontrar restringido solo a residentes– están a punto de desaparecer. El próximo inicio de las obras de urbanización del entorno, adjudicadas ya por la sociedad Murcia Alta Velocidad a la empresa Ferrovial, añadirá así mayores dificultades al estacionamiento en un barrio, que ya se encuentra excesivamente tensionado en este aspecto, y ante las que la Junta Municipal del Infante ya pide soluciones en forma de nuevos aparcamientos disuasorios.

Y es que la desaparición de unas 2.000 plazas de aparcamiento en toda la ciudad a cuenta de las obras del Plan de Movilidad hizo de este barrio de carácter residencial el último refugio para aquellos conductores que siguen tratando de estacionar cada día en las calles de la ciudad, convirtiéndolo en un gigantesco disuasorio urbano ya de por sí saturado. A ello se sumó el hecho de que las obras de urbanización del gran solar ubicado entre el área soterrada y la calle Limonar –donde se acometerá un desarrollo residencial, dentro del segundo sector del plan PC-MC05– eliminaron hace casi dos años varios cientos de estacionamientos más.

Ampliar Coches aparcados en la parcela donde se ubicaría el llamado parking de la Chimenea. Nacho García

«Iniciadas las obras, los padres del Pérez ya trasladaron sus quejas a la Junta Municipal porque no tienen apenas espacio para poder parar ni un momento y dejar a sus hijos en el colegio; tampoco lo tienen fácil los docentes», comenta a LA VERDAD, Antonio, progenitor de uno de los alumnos. «Yo trabajo por aquí y suelo aparcar en la zona, porque además necesito el vehículo para desplazarme durante la jornada, pero, la verdad, no sé qué voy a hacer si nos quitan aún más plazas; redujeron el aparcamiento y no se nos ofreció ninguna alternativa», puntualiza Joaquín tras estacionar su vehículo en el escaso espacio que aún queda disponible en la zona, dentro de los terrenos enclavados en el primer sector de este plan parcial, aún por desarrollar.

Dada la situación, la Junta Municipal del Infante aprobó en su Pleno de febrero solicitar al gobierno de José Ballesta la creación de dos aparcamientos disuasorios, a integrar en la red que gestiona la Urbanizadora Municipal (Urbamusa). Apostaban, por un lado, por acondicionar los solares libres del PC-Mc05, los ubicados justo enfrente del citado colegio, en la calle Pintor Saura Pacheco. «Los conductores estacionan allí de manera desordenada, bloqueándose unos a otros y en un espacio que se convierte en un barrizal cuando llueve; ¿por qué no acondicionarlo a tal fin si ya tiene ese uso?», reflexiona el pedáneo barrio, Antonio Ruiz. Por otro lado, el acuerdo de la Junta insta a desarrollar el llamado parking de 'la Chimenea', que se enclavaría en los terrenos ubicados junto al río en Segura, en la avenida de la Región Murciana.

La Junta Municipal pide acondicionar los solares de la calle Pintor Saura Pacheco y avenida de la Región Murciana, algo que ahora no parece factible

Sin embargo, ambas propuestas plantean dificultades. En el primer caso, las parcelas mencionadas son mayoritariamente de propiedad privada –las de titularidad pública no ofrecen espacio suficiente– y cuentan fundamentalmente con uso residencial, según establece el Plan General de Ordenación Urbana.

Vuelta al parking junto a la Fica

En el segundo caso, el gobierno del socialista José Antonio Serrano fue el primero en explorar la posibilidad de emplear los terrenos ubicados al otro lado de la Fica como disuasorio, y, aunque ha habido contactos con su titular, la propuesta no ha acabado de cuajar. Y es que en este caso, según indican fuentes municipales, la propiedad de la parcela es de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como la Sareb o el 'banco malo', y su uso se encuentra reservado para el desarrollo de un «parque metropolitano», aunque también podría dedicarse a un parking de forma provisional.

«Hemos detectado ciertas necesidades y creemos que, con la futura construcción del bulevar y la gran plaza central del soterramiento es necesario reorganizar, lo antes posible, el estacionamiento en la zona y generar nuevas bolsas, evitando, además, que la gente de fuera del barrio se dedique a dar vueltas por él y a saturarlo», apostilla Antonio Ruiz ante esta situación. De hecho, la zona sur de la urbe apenas cuenta con disuasorios de la red pública municipal, más allá del de la Ciudad de la Justicia, y los planes municipales han seguido mirando en los últimos tiempos hacia el área septentrional de Murcia, como demuestra el proyecto de construcción de un nuevo parking cerca de la avenida Juan Carlos I, frente a la sede de la Agencia Tributaria.

No obstante, fuentes de la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación aseguran que ya se tiene vista una gran parcela, distinta a la dos anteriormente indicadas, que podría acoger uno de estos equipamientos, dadas sus características, ya que se encuentra ubicada junto a una vía de gran capacidad, bien conectada, lo que favorecería el uso intermodal. No obstante, las mismas fuentes prefieren no desvelar por el momento la localización exacta de los terrenos para no frustrar la operación.

Hay que recordar, además, que el Infante está pendiente de la próxima implantación de la ORA (aparcamiento regulado) en una parte del barrio, lo que permitirá reservar plazas de estacionamiento a los residentes y favorecer la rotación en las calles con un carácter más comercial. «El mes de agosto sería un buen momento para su estreno, ya que daría margen a los vecinos para acostumbrarse», concluye Ruiz.

El aparcamiento de Hacienda, listo a comienzos de 2026

Las empresas interesadas cuentan aún con algo más de dos semanas -hasta el próximo 26 de mayo- para presentar sus ofertas e intentar hacerse con el contrato de construcción del nuevo aparcamiento previsto en la zona de Juan Carlos I, frente a la sede de la Agencia Tributaria en Murcia. Los pliegos sacados a contratación por la Urbanizadora Municipal (Urbamusa) cuentan con un presupuesto base de 1.161.367 euros, IVA incluido, y fijan un plazo de ejecución de seis meses, por lo que el nuevo parking podría estar listo para el primer trimestre de 2026. Se divide el encargo en dos lotes, que incluyen, por un lado, el desarrollo de la infraestructura y, por otro, la instalación de los equipamientos de control y vigilancia. Las instalaciones, las más grandes de la red, contarán con 411 plazas e incorporarán sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), que ayudarán al control de posibles riadas y a la regulación térmica de la zona.