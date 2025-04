La falta de estacionamiento y la escasez de oferta ponen imposible el mercado de las plazas de garaje en Murcia

Puede parecer una inversión agradecida, muy rentable y de bajo riesgo. No requiere de un desembolso inicial tan elevado como el de una vivienda ... ni conlleva altos costes de mantenimiento. Tampoco genera incertidumbre en los propietarios en relación a cómo actuar en caso de impagos, ni dificultades para el desalojo de la propiedad. Además, según un reciente informe del portal inmobiliario Fotocasa, la capital murciana fue el año pasado la cuarta ciudad española con una mayor rentabilidad en relación a las plazas de garaje, la cual rozó el 9%, dato que no es extraño en un contexto de desaparición de espacios de aparcamiento en superficie, a cuenta de las obras del Plan de Movilidad.

Sin embargo, según destacan desde el sector inmobiliario, este beneficio se encuentra a la baja para todo aquel que esté pensando en subirse a este carro inversor en este momento. El motivo, una escasez de oferta que ha disparado los precios hasta los 80.000 euros en determinados puntos del casco histórico. «Realmente, tal y como está el mercado, pocos deciden lanzarse a la búsqueda de una plaza como proyecto de inversión; el mercado está muy parado y el que la compra lo hace por pura necesidad y para su uso, sobrepagando si hace falta, porque tiene su residencia en una zona céntrica y no sabe qué hacer con el coche», explica Pedro Gutiérrez, de la inmobiliaria Mirsan. Y es que, por regla general, la gente primero compra su vivienda y luego se plantea dónde estacionar sus vehículos –en plural–, ya que es raro encontrar una familia con menos de dos.

Según una rápida batida por diversos portales inmobiliarios, la oferta más cara se encuentra en barrios castizos, históricos y angostos, como los de Santa Catalina, San Miguel y San Nicolás, además de la parte más al oeste de La Fama. Tampoco es especialmente asequible en áreas como San Pedro y San Juan. En todas ellas, es difícil encontrar anuncios en los que un propietario pida menos de 45.000 euros por unos cuantos metros cuadrados en un parking subterráneo. «Luego, entre una y otra, el precio varía según la comodidad que ofrezca cada plaza; la mayoría son bastante antiguas y están pensadas para dimensiones de vehículos propias de otros tiempos y distintas a las de los SUV y todoterrenos que se llevan ahora y nadie quiere acabar rozando el coche contra una columna», destaca María Dolores Buendía, asesora inmobiliaria independiente con años de experiencia en el sector.

Algo más accesibles, –con precios entre los 20 y 40 mil euros– son las plazas a la venta en Santa Eulalia, San Antón, el Infante o el Carmen. Señala Buendía, en relación a este último barrio, que «a principios del año pasado, justo después del fin de las obras de movilidad, se notó un 'boom' en el mercado, con alzas de entre cuatro y cinco mil euros, que luego se acabó normalizando».

«Toda la disponibilidad que había a comienzos de 2024, que ya era de por sí escasa, ha volado ante la falta de alternativas y se ha acabado notando en un alza de precios que en los lugares 'premium' se han encarecido en los últimos años entre 10 y 15 mil euros, lo que supone alrededor de un 20% más», añade Gutiérrez, destacando que, no obstante, no se están cerrando operaciones por estos precios tan altos. «Se trata de vendedores que no tienen urgencia y prefieren especular», apostilla.

Alquiler mediante cartel

Dinámicas distintas son las que presenta el mercado del alquiler, al menos en lo que respecta a su movimiento, porque en lo que se refiere a los precios, tampoco son para nada económicos. Los portales arrojan importes que prácticamente parten de los 100 euros mensuales en el casco histórico y que pueden alcanzar los 200 euros al mes en las zonas más codiciadas. «No es nada extraño desembolsar entre 120 y 140 euros al mes por un aparcamiento en los barrios más céntricos, más aún si te encuentras con plaza en tu propio edificio», explica Buendía.

«Tras el Plan de Movilidad, tanto vecinos como trabajadores se han visto sin alternativas y han tenido que buscarse la vida», destaca Gutiérrez. Ambos reconocen, no obstante, que este mercado del arrendamiento se mueve fuera de las inmobiliarias y de los portales. «A poco que te fijes cuando andas por la calle, puedes encontrarte con carteles ofertando aparcamiento; eso sí, duran poco. Si estás interesado y te lo piensas, la pierdes». Quien tiene una plaza, tiene un tesoro.