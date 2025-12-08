Impulsan el desarrollo de 350 viviendas en La Ñora y Cabezo de Torres

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia dio un nuevo impulso el pasado viernes a dos proyectos residenciales en las pedanías de La Ñora ... y Cabezo de Torres, «lo que refleja el compromiso municipal de garantizar un crecimiento ordenado y equilibrado en todo el municipio», según destacaron fuentes del Consistorio. Estos dos nuevos proyectos sumarían la construcción de más de 350 nuevas viviendas.

Uno de los acuerdos supone el paso definitivo para impulsar y completar el desarrollo del Sector TM-203 de La Ñora, con la aprobación de la actualización del proyecto se reactiva y culmina este desarrollo residencial que contempla la construcción aproximada de unas 290 viviendas, a apenas un kilómetro del campus de la UCAM y entre las avenidas de los Jerónimos, Isaac Newton y la calle Sierra de Carrascoy, lo que le confiere buenos accesos.

Dice la Concejalía que así «garantiza un crecimiento ordenado del municipio, con las infraestructuras y servicios necesarios»

«Con su aprobación el Ayuntamiento posibilita que la zona pueda contar con las infraestructuras necesarias para avanzar en su transformación urbana, completando las obras que quedaban pendientes en el centro de la pedanía», defienden las mismas fuentes municipales.

La superficie total de esta unidad de actuación en la pedanía de La Ñora es de 56.394 m2, con una edificabilidad total de 33.836 m2. Para las zonas verdes se destinan casi 7.500 m2, y más de 1.300 m2 para un área destinada a juegos para niños.

Junto a la ciudad deportiva

Otro de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno es la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial PM-CT5, con un propietario único, que supone un importante avance para la construcción de un edificio que acogerá cerca de 55 viviendas en esta pedanía, junto a la llamada rotonda del Infinito y entre la avenida Reino de Murcia y Senda de Granada, a apenas unos metros de los terrenos que ocupará la ciudad deportiva del Real Murcia.

La superficie total de esta unidad es de 5.403 m2, de los que 6.213 son edificables. Además, se contemplan 200 m2 de zonas verdes y viales públicos en casi 2.500 m2. «Estos dos nuevos proyectos aseguran que los nuevos desarrollos cuenten con los servicios, infraestructuras y espacios necesarios para mejorar la calidad de vida de los vecinos, independientemente de donde residan, y favorecer un modelo de municipio sostenible y cohesionado», concluyen.