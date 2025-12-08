La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
Viviendas en construcción, en una imagen de archivo. Nacho García

Impulsan el desarrollo de 350 viviendas en La Ñora y Cabezo de Torres

La Junta de Gobierno da luz verde a dos proyectos urbanísticos junto a las avenidas de los Jerónimos y Reino de Murcia

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:33

Comenta

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia dio un nuevo impulso el pasado viernes a dos proyectos residenciales en las pedanías de La Ñora ... y Cabezo de Torres, «lo que refleja el compromiso municipal de garantizar un crecimiento ordenado y equilibrado en todo el municipio», según destacaron fuentes del Consistorio. Estos dos nuevos proyectos sumarían la construcción de más de 350 nuevas viviendas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

