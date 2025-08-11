La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vista aérea del huerto de Torre Lucas, de forma rectangular y con un canal central, donde estuvo el jardín monumental. Carlos Chembos

Un huerto de Cabezo de Torres guarda los vestigios de un jardín barroco único

Una investigación del arqueólogo Julio Navarro ve en Torre Lucas una continuidad «a pequeña escala» de la almunia islámica de Monteagudo

Miguel Rubio

Miguel Rubio

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:27

El patrimonio histórico de Murcia aún guarda secretos, y un huerto de limoneros abandonado de Cabezo de Torres, junto a la rambla del Carmen, ... podría albergar una joya oculta en la que ahora pone el foco una investigación del arqueólogo Julio Navarro. El experto de la Escuela de Estudios Árabes-CSIC apunta que la parcela de algo más de tres tahúllas anexa a Torre Lucas (y que forma parte de esta finca) contendría los vestigios de un jardín «monumentalizado» de trazas barrocas que daba servicio a los inquilinos de esa casa-palacete.

