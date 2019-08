Huermur solicita información sobre el paradero de la verja del Cuartel de Artillería Imagen actual de la fachada del Cuartel de Artillería de Murcia. / Huermur La asociación señala que este enrejado de principios de siglo está sujeto a la Ley de Patrimonio Cultural LA VERDAD Viernes, 16 agosto 2019, 11:42

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) pidió este viernes información al Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería de Cultura, sobre el paradero de la singular verja de la fachada principal del histórico Cuartel de Artillería de Murcia, en el céntrico Barrio del Carmen.

Huermur señaló que los más de 100 metros lineales de este enrejado de principios de siglo aparecen grafiados e incluidos, en la ficha de catalogación y protección del Cuartel de Artillería en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, con grado 2ED, y por lo tanto estarían sujetos a la protección de la Ley de Patrimonio Cultural. Tras una reforma de los jardines que lindan con la conocida calle Cartagena en 2008, la verja desapareció, y a día de hoy solo quedan los dos pilares de la puerta de acceso, la garita de guardia, y las terminaciones de las columnas que sujetaban la verja diseminadas por los parterres del jardín.

Imágenes del Cuartel de Artillería cuando tenía la verja de la fachada. / Huermur

La entidad conservacionista no descarta acudir al Seprona de la Guardia Civil, con competencias en materia de patrimonio histórico, si las explicaciones del Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Cultura no son convincentes o no aclaran que sucedió con el centenario enrejado y la puerta de acceso. Huermur detectó igualmente que el Ayuntamiento de Murcia quitó recientemente el gran portón de madera original de la fachada principal del pabellón uno del cuartel, y lo sustituyó por una cristalera. Por ello, solicitó también información sobre su retirada así como sobre su actual ubicación.