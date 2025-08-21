La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sillas amontonadas en una de las zonas del interior de la Catedral. Huermur

Huermur denuncia el uso de espacios de la Catedral de Murcia como almacén de sillas y alerta del riesgo de incendio

La entidad patrimonialista recuerda el reciente suceso en la Mezquita de Córdoba, «que puso de manifiesto la extrema vulnerabilidad de los templos históricos»

LA VERDAD

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:44

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia denuncia la acumulación y almacenaje de gran cantidad de sillas de madera en distintos espacios de la Catedral de Murcia. La entidad patrimonial advierte de que un monumento declarado Bien de Interés Cultural y «máximo exponente del patrimonio histórico-artístico de la Región de Murcia», no puede convertirse en un «improvisado almacén de mobiliario, con los riesgos que ello conlleva tanto para la conservación y seguridad del propio edificio histórico».

Huermur recuerda el reciente incendio ocurrido este verano en la Mezquita-Catedral de Córdoba, «que puso de manifiesto la extrema vulnerabilidad de los templos históricos ante acumulaciones de materiales combustibles». En este sentido, la concentración de cientos de sillas de madera en el interior de la Catedral de Murcia constituye «un riesgo evidente que debe ser corregido de inmediato».

La entidad conservacionista subraya que todas estas sillas y enseres deberían almacenarse en un local fuera del templo, y no en su interior, garantizando así que la Catedral se mantenga libre de riesgos innecesarios y preservada como espacio de culto y patrimonio. Por ello, Huermur exige al Cabildo Catedralicio y al Obispado de Cartagena que retiren estas acumulaciones y que adopten medidas de protección y prevención de riesgos en el templo, asegurando que su interior se conserve «en condiciones adecuadas de seguridad, dignidad y respeto patrimonial».

Finalmente, Huermur solicitará a la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma que «vele por el cumplimiento de la normativa de conservación de los bienes declarados BIC, para garantizar la preservación de la Catedral de Murcia en condiciones idóneas, y se evite la acumulación de materiales combustibles en su interior, para evitar situaciones de riesgo».

