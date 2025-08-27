Huermur denuncia la denegación de BIC al Cristo de la Sangre La entidad conservacionista considera un «despropósito administrativo» que se niegue la protección de la escultura del siglo XVII

LA VERDAD Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:05

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha presentado un recurso de alzada ante la consejera de Cultura contra la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, que deniega abrir el expediente de protección como Bien de Interés Cultural (BIC) a favor del Cristo de la Sangre de Nicolás de Bussy, una de las esculturas del barroco murciano del siglo XVII.

La escultura se encuentra en la Iglesia Arciprestal del Carmen de Murcia y pertenece a la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Según numerosos historiadores, «su composición refleja una profunda espiritualidad en línea con los postulados contrarreformistas», con un Cristo muerto de pie, seminclinado, con las manos al frente y la cabeza baja,.

Huermur denuncia que la Dirección General de Patrimonio Cultural dictó una resolución plagada «de errores, omisiones e inexactitudes», como el dato incorrecto de su ubicación, pues el Cristo de la Sangre no se encuentra en el Museo de la Sangre, como afirma la resolución, sino en la Iglesia Arciprestal del Carmen, en una capilla independiente con referencia catastral propia.

Asimismo, la entidad patrimonialista subraya que la propia Consejería de Cultura firmó en 2024 una orden que rebajaba el llamado «Museo Cristo de la Sangre» a «colección museográfica», al no cumplir los requisitos legales de museos que exige la normativa de la Región de Murcia. «Por tanto, usar este reconocimiento equivocado como excusa para negar el BIC al Cristo de la Sangre es un auténtico despropósito administrativo y una chapuza jurídica», critica Huermur.

El colectivo también criticó «la falta de visita o inspección técnica al bien antes de dictar la resolución» y recordó que «la propia Inspección General de Servicios ya ha advertido de la acumulación de más de un centenar de expedientes de protección cultural sin resolver desde hace años». «Estamos ante un nuevo ejemplo de mala administración y desprecio al patrimonio cultural de Murcia. La Consejería ha firmado una resolución arbitraria, y que entendemos que es presuntamente contraria a la ley y jurídicamente insostenible, con el único fin de no proteger una de las esculturas barrocas más importantes de la Región», señaló el presidente de Huermur, Sergio Pacheco.

Huermur confía en que el recurso sea estimado por la consejera de Cultura y, de no ser así, anuncia que acudirá de nuevo a los tribunales para obligar a la comunidad autónoma a cumplir la ley y proteger el Cristo de la Sangre como Bien de Interés Cultural (BIC).