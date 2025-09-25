Huermur denuncia ante Sanidad la «insalubridad» en los Molinos del Río de Murcia La asociación conservacionista denuncia que el enclave se ha convertido «en un vertedero» y exige una sanción contra el Ayuntamiento por «incumplir sus obligaciones de salubridad en un espacio público»

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha presentado una denuncia formal ante la Consejería de Salud de la Región de Murcia para que los servicios de inspección de Salud Pública se personen en el canal de los Molinos del Río, en pleno centro de la ciudad, y constaten su estado de «insalubridad». La denuncia solicita expresamente la apertura de un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Murcia por incumplir sus obligaciones de salubridad en un espacio público.

Huermur señala que se ha comprobado la existencia de aguas estancadas y pestilentes, lodos, basura acumulada (plásticos, latas, muebles, etc.) y restos orgánicos en descomposición, desprendiendo un fuerte hedor en el canal. Esta situación, según la entidad, constituye un grave riesgo para la salud pública, al favorecer la proliferación de materias en descomposición, malos olores y riesgos sanitarios, en un lugar muy concurrido por ciudadanos y turistas.

La entidad conservacionista recuerda que los Molinos del Río y su canal anexo son una infraestructura hidráulica histórica del siglo XVIII, vinculada a la modernización agrícola del Reino de Murcia bajo el patrocinio del Conde de Floridablanca. Hoy, además de su valor patrimonial, forman parte del entramado urbano y cultural de la ciudad, por lo que su estado de abandono supone también una grave falta de respeto al patrimonio histórico de toda la ciudadanía.

Huermur subraya que ya en anteriores ocasiones se ha denunciado públicamente esta situación sin que hasta la fecha el Ayuntamiento de Murcia haya acometido labores de limpieza realistas y eficaces, ni tareas de desinfección y mantenimiento. Ante la persistente falta de soluciones municipales, Huermur ha decidido dar un paso más y acudir a la autoridad sanitaria regional con el objetivo de que se adopten medidas inmediatas y se logre, por fin, una solución definitiva a este problema que se arrastra desde hace años.

Asimismo, Huermur reclama que, además de la limpieza y desinfección, se proceda a la retirada de los lodos y sedimentos que colmatan el cauce y se restaure el funcionamiento hidráulico del canal para que el agua vuelva a circular. De esta manera se pondría en valor el conjunto histórico y se eliminaría la situación actual de aguas estancadas que favorece la insalubridad.

«Estamos ante una situación intolerable de insalubridad en pleno corazón de Murcia. El Ayuntamiento ha convertido el canal de los Molinos del Río en un foco de pestilencia y suciedad que amenaza la salud pública y degrada un enclave histórico de enorme valor patrimonial. Por eso hemos acudido a Sanidad: para que actúe y obligue al Consistorio a cumplir con sus obligaciones», ha señalado el presidente de Huermur, Sergio Pacheco.

Además, Huermur ha dado traslado de esta denuncia a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al encontrarse el canal de los Molinos del Río incluido en el dominio público hidráulico. La entidad reclama que el organismo de cuenca exija igualmente al Ayuntamiento de Murcia el cumplimiento de sus obligaciones y adopte las medidas necesarias para garantizar la correcta conservación de este espacio fluvial histórico.