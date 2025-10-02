La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La edil de Mayores del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño, en el acto del Día de las Personas de Edad, ayer. Javier Carrión/ AGM

Homenaje en Murcia a cuatro décadas de centros para mayores

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:09

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia fue ayer el escenario para la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad. En este acto institucional se recordó los más de 40 años de historia de los Centros Sociales de Mayores del municipio. La concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, acompañada por miembros de la Corporación municipal y el presidente de la Federación de Centros Sociales de Mayores, Simón Párraga, presidió este homenaje, en el que recordó que esta red, nacida en 1983 con los primeros Clubes de la Tercera Edad, en la actualidad está consolidada con 76 centros en barrios y pedanías como un referente de convivencia, participación y promoción del envejecimiento saludable.

Durante el acto, también se puso en valor el poder de la lectura como pilar del envejecimiento activo. Charo Ruiz, miembro del Club de Lectura del Centro Social de Mayores de Aljucer, aseguró que «leer es una de esas actividades que devuelven confianza y protagonismo, porque cada página conquistada reafirma que el aprendizaje no tiene edad».

Desde el Ayuntamiento, además de subrayar la importancia de este tipo de programas, también se recordaron otros proyectos e iniciativas para favorecer la participación de las personas mayores en la vida social del municipio, eliminar cualquier discriminación por razones de edad, reconocer y respetar sus derechos.

Un ejemplo es 'Siempre Acompañados', en colaboración con Fundación 'La Caixa', la 'Red Social para Personas Mayores: Enrédate contra la Soledad', de la mano de Cruz Roja, y en colaboración con el Teléfono de la Esperanza de Murcia, se lleva a cabo el proyecto 'Vive tus Emociones en los Centros Sociales de Mayores del municipio.

