Detenido por robar en el interior de un vehículo en Murcia

La Policía Nacional procedió a la detención de un hombre por la comisión de un delito de robo con fuerza, tras fracturar el cristal de la ventanilla trasera de un vehículo, que se encontraba estacionado en la ciudad de Murcia y sustraer numerosos efectos de su interior. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto sobre las 5.00 horas, cuando unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional ejercían labores de prevención de hechos delictivos, en la avenida Juan de Borbón de Murcia, observaron a una persona bajarse de un vehículo portando una bolsa y una mochila de grandes dimensiones.

Al percatarse de la presencia policial aceleró el paso, aunque finalmente los agentes lograron interceptarlo y procedieron a su identificación. Ante la incoherencia de sus manifestaciones y observar que presentaba un corte sangrante en un codo, los agentes comprobaron que el vehículo anteriormente mencionado tenía el cristal de la ventanilla trasera fracturada y el interior manipulado. Tras inspeccionar la mochila y la bolsa que portaba, los agentes comprobaron que contenía numerosos efectos entre ellos varias gafas de sol, una caja de herramientas, documentación personal y prendas de ropa, los cuales pertenecían al propietario del vehículo.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del hombre por la comisión de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.