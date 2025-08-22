Un hombre detenido mientras robaba dentro de una vivienda en Murcia

LA VERDAD Viernes, 22 de agosto 2025, 10:28 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda situada en el barrio murciano de Barriomar, después de escalar el muro de la parte trasera del inmueble e inutilizar varios de sus sistemas de seguridad. Una llamada recibida a las 3.00 a la Policía Nacional advirtió de la presencia de un individuo en el interior de una vivienda, ubicada en Barriomar, merodeando con una linterna, lo que motivó que se desplazaran hasta el lugar los agentes más cercanos.

Cuando las autoridades llegaron a la vivienda, acotaron las posibles vías de acceso de esta y esperaron a que se presentara el propietario, que se encontraba fuera, para que les pudiera facilitar la entrada y poder realizar una inspección del interior de la casa. Posteriormente, los agentes localizaron agazapado bajo unas escaleras a un hombre que trataba de no ser visto. Este había accedido al interior tras escalar el muro de la parte trasera de la vivienda de tres metros y medio e inutilizar una cámara de seguridad y un sensor de movimiento. El autor de los hechos, tras ser detenido, fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.