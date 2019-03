La Comunidad abre expediente a la residencia de ancianos investigada por presuntos tratos vejatorios 01:06 Una asistente social acompaña a una anciana y a un familiar de esta a la salida de la residencia. / VICENTE VICENS / AGM La Policía investiga abundante documentación para conocer cómo se cobraba a los residentes por los servicios recibidos RICARDO FERNÁNDEZ Miércoles, 13 marzo 2019, 13:42

La Comunidad Autónoma ha abierto un expediente para conocer la situación real y administrativa de una residencia de ancianos, situada en la calle San Antonio de Murcia, que está siendo objeto de una investigación policial por presuntos tratos vejatorios a los internos, según han confirmado a 'La Verdad' fuentes de la Consejería de Familia. No obstante, el presidente regional, Fernando López Miras, indicaba este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que este centro «no es una residencia y no tienen ninguna relación con la Comunidad». «La Administración ya apercibió a las instalaciones porque se anunciaban como residencia cuando no lo eran y en diciembre se llevó a cabo una inspección en la que se comprobó que no tenían ningún residente, que es lo que nos correspondía», apostilló. «Debe entrar de oficio la autoridad competente, policial o judicial», concluyó López Miras.

La actuación de la Policía Nacional contra este inmueble, que venía funcionando presuntamente sin licencia y bajo la denominación Institución López y Espejo (ILP) Senior Club, se inició ayer tarde por presuntos tratos vejatorios, estafa y coacciones y está siendo coordinada por agentes de la Unidad de Familia y Apoyo a la Mujer (UFAM) y de Delitos Ecónomicos (UDEF).

La entrada y registro de esa residencia de ancianos hizo posible que los familiares de algunos de los internos pudieran contactar con ellos y, en algunos casos, los sacaran del inmueble por temor a que estuvieran recibiendo un trato inadecuado, como ya ha denunciado en Comisaría al menos uno de los parientes. Con todo, según fuentes próximas a la investigación, las gestiones policiales se centran fundamentalmente en determinar de qué forma estaban cobrando los dueños de la residencia los servicios que alojamiento y manutención que cobraban, sobre todo después de que surgieran sospechas que apuntaban a que una de las ancianas podía haber sido medicada y conducida posteriormente hasta un banco para que sacara de sus cuentas una cantidad cercana a los 40.000 euros.

Los agentes han intervenido abundante documentación sobre personas que habrían estado alojados en ese inmueble y sobre movimientos bancarios, que ahora será analizados de manera exhaustiva para tratar de establecer si han podido producirse irregularidades en la gestión de los fondos de los ancianos.

Por lo que se refiere a las sospechas sobre presuntos tratos vejatorios a los mayores, lo que motivó que junto a los policías se sumaran miembros de los servicios de asistencia social municipales (Semas), anoche no fue posible constatar que se estuvieran produciendo, ya que la entrada en el inmueble se demoró durante horas ante la negativa de los propietarios a facilitar el acceso y por la necesidad de acudir al juzgado de guardia en busca de una orden de entrada. De hecho, los dueños se precipitaron a solicitar la asistencia y el asesoramiento de un letrado, Fermín Guerrero Faura, cuando la Policía se presentó en el lugar a primera hora de la tarde con la petición de que querían comprobar el estado de una anciana. Todo ello habría posibilitado que cualquier posible deficiencia en la atención, como la falta de aseo o en la ropa que se les facilita, pudiera haber sido subsanada. Será a partir de ahora, con el interrogatorio a los residentes y a sus familiares, cuando se puede llegar a alguna conclusión al respeto.

La actuación policial se cerró sin que se produjeran detenciones, a la espera del avance de las investigaciones.