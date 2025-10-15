La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pabellón deportivo de Los Martínez del Puerto, en una fotografía aérea. Ayto.

Habilitan los pabellones de Los Martínez del Puerto y Avileses para el aseo de los afectados por el corte de agua en Murcia

Protección Civil ha habilitado un teléfono para coordinar la entrega de agua a personas mayores o con movilidad reducida en sus domicilios

LA VERDAD

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:45

El Ayuntamiento de Murcia ha informado de que, debido al corte temporal del suministro de agua potable que afecta a diversas pedanías del campo de Murcia como consecuencia de las recientes lluvias, se han habilitado los pabellones de deportes de Los Martínez del Puerto y Avileses para que los vecinos afectados puedan asearse y hacer uso de las instalaciones higiénicas básicas.

El pabellón de Los Martínez del Puerto permanecerá abierto en horario de 15.30 a 23 horas, mientras que el pabellón de Avileses estará disponible de 8.30 a 14 horas y de 15.30 a 23.30 horas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Ambos recintos cuentan con duchas, aseos y vestuarios totalmente operativos, dispuestos para atender las necesidades de los usuarios y garantizar el correcto uso de las instalaciones.

Además, Protección Civil ha habilitado el teléfono 648118523 de 9 a 20 horas para coordinar la entrega de agua a personas mayores o con movilidad reducida en sus domicilios. Quienes hagan uso de este servicio deben disponer de envases para su almacenamiento.

