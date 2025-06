Las Fiestas del Carmen presentan su programación con conciertos, actividades y cine de verano

LA VERDAD Lunes, 23 de junio 2025, 12:09 Comenta Compartir

Este lunes el Cuartel de Artillería abrió sus puertas a la presentación de una de las festividades más esperadas por los murcianos: la programación oficial de las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen 2025, que tendrá lugar del 3 al 16 de julio. Su propuesta combina tradición, música, arte, cultura popular e interculturalidad, y culminará con la tradicional procesión de la patrona del barrio el 16 de julio.

La programación arranca el 26 de junio con la instalación del tradicional tótem callejero junto al Jardín de Floridablanca, frente a la iglesia del Carmen, como antesala de unas fiestas que este año tendrán como uno de sus ejes principales el 29º Certamen Internacional de Tunas 'Barrio del Carmen'. Esta reunirá agrupaciones de Murcia, La Coruña, Colombia, Perú, México y Portugal.

El 3 de julio se celebrará a las 17.00 horas la conferencia 'Alfonso X y los Sopistas' en el Cuartel de Artillería (Pabellón 1). Ese mismo día, a las 22.00 horas, tendrá lugar el pregón inaugural, el nombramiento del Carmelitano del Año y la entrega del cartel oficial de las fiestas al autor.

Del 3 al 5 de julio, la música de tunas nacionales e internacionales tomará el escenario del Cuartel de Artillería en un encuentro que incluirá rondas, ofrendas, actuaciones musicales y degustaciones populares para el público. El certamen concluirá la noche del día 6 con una degustación de paparajotes para todos los participantes.

Además, las noches del 6 al 10 de julio ofrecerán cine de verano, festivales de folclore e interculturalidad, así como conciertos de música en directo. El grupo Wakame, finalista del CreaMurcia 2025, actuará el 9 de julio y el grupo 'Número 1', con Diego Martín, el próximo 10 de julio.

Por otro lado, el día 11 de julio el barrio del Carmen acogerá la jornada 'Activa tu mundo', con propuestas como fútbol burbuja, zona gamer, pistolas láser, DJ en directo, palomitas y otras actividades pensadas para jóvenes y familias.

El 13 de julio en el Jardín Pintor Pedro Flores se proyectará la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Las siguientes noches traerán propuestas para todos los públicos, como el espectáculo 'The Power of the 80's Promo' el 14 de julio, así como la actuación del Mago Aranda el 15 de julio, día en el que también tendrá lugar la tradicional ofrenda de flores a la Virgen.

El 16 de julio, día grande de la festividad, se celebrará a las 19.00 horas la misa solemne en la iglesia del Carmen, seguida, a las 20.00 horas, de la procesión de la imagen de Nuestra Señora del Carmen por las calles del barrio, acompañada por numerosos fieles, peñas, asociaciones y vecinos.