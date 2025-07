Un edificio de Murcia pone un vado gigante y se hace viral: «No me digas que no lo has visto» Los vecinos de este bloque han pintado un cartel a gran escala en el garaje para que no pueda pasar desapercibido

María Ramírez Miércoles, 2 de julio 2025, 20:34 Comenta Compartir

Encontrar una plaza de aparcamiento se ha convertido en una cuestión del azar. En muchas ciudades, especialmente en sus zonas más céntricas, la búsqueda se complica por la falta de espacio y el exceso de vehículos. La situación empeora aún más cuando se intenta dejar un coche de gran tamaño. Por este motivo, hay quien opta por los parkings de pago o por el transporte público.

En este contexto, los vados se han vuelto una herramienta casi imprescindible para aquellos que tienen un garaje. Este cartel garantiza que el espacio de entrada y salida de la propiedad esté siempre libre y que no se pueda ocupar por otros conductores. A pesar de que para establecerlo hay que pagar una licencia al ayuntamiento del municipio, contar con esta licencia da cierta tranquilidad.

Un vado gigante en Murcia

Un edificio del centro de Murcia se ha vuelto viral esta semana en la red social X por su peculiar modo de señalizar el vado. Lejos de limitarse a colocar la clásica placa o pintar las líneas amarillas en el bordillo, los vecinos han decidido llevarlo a otro nivel: han pintado el vado directamente sobre la puerta del ascensor de vehículos y han escrito un mensaje en la parte superior de la pared. La frase, en letras mayúsculas y bien visibles desde lejos, reza: «No me digas que no lo has visto».

La imagen, publicada por una conocida cuenta sobre las comunidades de vecinos (@LiosdeVecinos), ha circulado rápidamente por esta red social acompañada de comentarios irónicos. Y es que, aunque no es habitual encontrarse con señalizaciones tan creativas, lo cierto es que la escena deja entrever la problemática a la que se enfrentan estos vecinos a la hora de hacer uso de su parking. Lo que está claro es que no hay excusa para no verlo.