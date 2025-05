El día en el que Bad Bunny actuó en Murcia por solo 18 euros

C. García Miércoles, 7 de mayo 2025, 09:50 Comenta Compartir

Bad Bunny anunció hace pocos días que presentará en España y Europa su último disco, 'Debí tirar más fotos', haciendo por fin felices a los fans que creyeron que no podrían disfrutar del artista puertorriqueño en directo, ya que las primeras fechas de sus conciertos no incluían ninguna cita en el continente europeo.

El artista ya había dado pistas de que ampliaría su gira al cambiar la letras de su mini canción 'Europa'. Desde finales de abril, aparecía un mensaje, al estilo de las comunicaciones que suenan por la megafonía de los aeropuertos, en los que se escuchaba «Atención, por favor. Queremos informarles que ya hay vuelos disponibles con destino Europa. Gracias por su espera».

Ahora, los seguidores de Bad Bunny ya saben con certeza que podrán verlo en 2026 en dos ciudades españolas: el 22 de mayo en Barcelona, y en Madrid el 30 y 31 de mayo. También habrá fechas en Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia y Bélgica.

Todavía no se sabe el precio de las entradas, pero teniendo en cuenta el coste que las estrellas mundiales ponen en sus giras mundiales, no parece que vayan a ser baratas. O no tan baratas como eran hace apenas unos años, cuando Bad Bunny actuaba en salas mucho más pequeñas ante apenas unos cientos de seguidores.

Y es a que muchos les sorprenderá saber que Bad Bunny, uno de los artistas más conocidos en todo el mundo, actuó en Murcia. Fue hace ocho años, en uno de los conciertos del Bando de la Huerta, que ese año cayó el 18 de abril. Así, Bad Bunny se anunciaba como el gran concierto de la sala Nocturno, ubicada en Atalayas, al que se podía ver en directo por solo 18 euros si se compraba de forma anticipada, un precio que seguro que estará muy lejos del que habrá que pagar para verlo en Madrid y Barcelona en 2026. Si se optaba por comprar en taquilla, el coste era de 23 euros, mientras que el precio de la zona VIP era de 40 euros.

Entonces Bad Bunny no lucía los rizos con los que se le puede ver en los vídeos de 'Debí tirar más fotos', sino que llevaba un peinado casi rapado con motivos geométricos hechos a cuchilla. «¡El Conejo Malo viene a romper el Bando!», promocionaba la sala su concierto. En 2026, Bad Bunny ya colaboraba con artistas como Ozuna o Arcángel, con los que después ha vuelto a repetir en varias canciones.

La sala se llenó por completo e incluso la seguridad del local se tuvo que emplear para que las fans más intensas no subieran al escenario, que se le quedó pequeño a la ahora estrella mundial.

