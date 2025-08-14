Detenido por robar un cordón de oro a un hombre en Murcia El presunto ladrón se aproximó a la víctima rodeando el cuello con su brazo y arrancando la joya

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:51

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un hombre. Se le imputó la comisión de un delito de robo con violencia, tras acercarse a otro hombre de manera repentina y propinarle un fuerte tirón a un cordón de oro que portaba la víctima en el cuello. Los hechos ocurrieron este miércoles sobre las 00:30, varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron a la plaza de Las Flores de Murcia, donde ocurrieron los hechos.

La víctima del robo manifestó a los agentes que se encontraba en la Plaza de las Flores cuando esta persona sin mediar palabra se acercó rodeándole el cuello con su brazo para rápidamente propinarle un fuerte tirón al cordón de oro, iniciando un forcejeo entre ambos llegando incluso a caer al suelo consiguiendo finalmente recuperarlo. Dos trabajadores de un restaurante que estaban presenciando los hechos, acudieron a su auxilio, logrando interceptar al autor de los hechos en la calle Riquelme y retenerlo hasta la llegada de los agentes. Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del responsable del robo con violencia, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.