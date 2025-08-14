La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cordón de oro robado. Policía Nacional

Detenido por robar un cordón de oro a un hombre en Murcia

El presunto ladrón se aproximó a la víctima rodeando el cuello con su brazo y arrancando la joya

LA VERDAD

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:51

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un hombre. Se le imputó la comisión de un delito de robo con violencia, tras acercarse a otro hombre de manera repentina y propinarle un fuerte tirón a un cordón de oro que portaba la víctima en el cuello. Los hechos ocurrieron este miércoles sobre las 00:30, varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron a la plaza de Las Flores de Murcia, donde ocurrieron los hechos.

La víctima del robo manifestó a los agentes que se encontraba en la Plaza de las Flores cuando esta persona sin mediar palabra se acercó rodeándole el cuello con su brazo para rápidamente propinarle un fuerte tirón al cordón de oro, iniciando un forcejeo entre ambos llegando incluso a caer al suelo consiguiendo finalmente recuperarlo. Dos trabajadores de un restaurante que estaban presenciando los hechos, acudieron a su auxilio, logrando interceptar al autor de los hechos en la calle Riquelme y retenerlo hasta la llegada de los agentes. Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del responsable del robo con violencia, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  2. 2 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  3. 3 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  4. 4 El ministro prevé que la línea de tren Murcia-Almería esté operativa en 2027
  5. 5 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  6. 6 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  7. 7

    «Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia
  8. 8

    Dejar el Real Murcia, la obsesión de Toral
  9. 9 Cuatro años con los mismos escombros junto a Joven Futura, en Murcia: «Cada vez crecen más»
  10. 10

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido por robar un cordón de oro a un hombre en Murcia

Detenido por robar un cordón de oro a un hombre en Murcia