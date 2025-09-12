Detenido por darse a la fuga al ver un control policial en Murcia El arrestado se marchó a gran velocidad poniendo así en grave riesgo a otros vehículos y viandantes que se encontraban por la zona

LA VERDAD Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:37

La Policía Nacional procedió a la detención de un hombre por la comisión de los delitos de desobediencia grave y contra la seguridad del tráfico tras ser considerado el responsable de conducir un coche que se dio a la fuga al percatarse de la presencia de un control policial de vehículos establecido en Espinardo.

Los hechos sucedieron a mediados del pasado mes de julio cuando agentes de la Policía Nacional establecieron un control policial de vehículos en el barrio murciano de Espinardo,en los habituales dispositivos de prevención de la delincuencia, cuando el conductor de un vehículo, al percatarse de su presencia, realizó maniobras esquivas para evitar el control, ignorando las indicaciones de los agentespara que se detuviera.

El conductor se dio a la fuga a gran velocidad por las calles aledañas, poniendo así en grave riesgo a otros vehículos y viandantes que se encontraban por la zona, no pudiendo ser detenido en ese momento.

Se inició entonces una investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional que condujo a la identificación del sujeto que conducía el coche fugado que resultó ser propiedad de una empresa de alquiler de vehículos.

El responsable pudo ser localizado y detenido a finales del mes de agosto,donde tras ser oído en declaración en dependencias policiales, se estableció su libertad a la espera de la celebración del juicio oral por estos hechos para la adopción de las medidas cautelares oportunas.