Destapan una nave de casi 500 plantas de marihuana en Murcia

La Policía Nacional detuvo en la ciudad de Murcia a tres hombres a los que se les imputan delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al considerarlos los responsables de la instalación y el mantenimiento de una plantación de marihuana situada en el interior de una nave industrial de la pedanía de Puente Tocinos. Las habituales investigaciones para la localización de lugares donde pudieran estar situadas grandes plantaciones de marihuana, condujeron a los agentes de la Policía Nacional hasta una nave industrial situada en el Camino de Enmedio de la pedanía de Puente Tocinos, donde observaron indicios de la posible existencia de una plantación de marihuana en su interior.

La operación policial realizada el pasado 1 de septiembre, permitió a los agentes intervenir casi 500 plantas de marihuana, más de 60 transformadores eléctricos con sus luminarias, y complejos sistemas de ventilación y refrigeración utilizados en las plantaciones para evitar su detección por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Resultó novedoso para los agentes el uso de ambientadores acoplados a los filtros de aire, con el propósito de disimular el fuerte olor a sustancia vegetal que se emana de este tipo de plantaciones de marihuana.

La importancia de la operación radicó en su desmantelamiento en una fase muy inicial, dado que los agentes de la Policía Nacional pudieron comprobar una vez más como las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de sustancias estupefacientes, realizan importantes inversiones en acondicionar y compartimentar los espacios donde sitúan grandes plantaciones de marihuana tipo «indoor», diferenciando las etapas de crecimiento y maduración, consiguiendo un efecto rotatorio en el desarrollo de las plantaciones de marihuana para conseguir un suministro constante. La investigación de la Policía Nacional finalizó con tres hombres detenidos, a los que se les imputan delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.