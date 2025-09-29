La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dinero y estupefacientes que se encontraban en el interior de la vivienda.
Dinero y estupefacientes que se encontraban en el interior de la vivienda. Policía Nacional

Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia

La vivienda, ubicada en Patiño, contaba con una puerta acorazada de grandes dimensiones, convirtiéndose en un búnker para hacer inaccesible el acceso

LA VERDAD

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:16

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de dos hombres a quienes se les imputa un delito de tráfico de drogas al ser considerados los responsables de regentar un activo punto de venta de sustancias estupefacientes. Un narcopiso de gran actividad suministraría todo tipo de sustancias durante las 24 horas del día en la ciudad de Murcia. Una de las investigaciones llevadas a cabo dentro de la lucha constante que viene desarrollando la Policía Nacional contra los delitos de tráfico de drogas en la Región de Murcia, condujo a los agentes hasta un inmueble situado en la pedanía murciana de Patiño.

Tras constatar que se estaban desarrollando labores de ventas de sustancias estupefacientes en su interior y que se trataba de un narcopiso que funcionanaba como «supermercado de la droga» durante todo el día y la noche, los agentes procedieron a realizar la entrada y registro en dicho inmueble, que estaría utilizado exclusivamente para este fin delictivo. En el registro los investigadores intervinieron más de 100 envoltorios de cocaína en dosis perfectamente preparadas para su distribución y diversas cantidades de hachís y marihuana.

El punto de venta de sustancias estupefacientes desmantelado se encontraba junto a un parque infantil y un colegio donde acuden familias con sus hijos produciéndose situaciones de conflicto y de inseguridad. Los detenidos adoptaban fuertes medidas de seguridad contando con personas dedicadas exclusivamente a labores de vigilancia para detectar la presencia policial realizando incluso maniobras de distracción. En el dispositivo desplegado por los agentes participaron distintas unidades pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia como Unidad de Prevención y Reacción, Grupo de Apoyo Operativo, Guías Caninos y Policía Científica.

También se contó con la colaboración del GOIT (Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas) procedente de Madrid, ya que el narcopiso contaba con una puerta acorazada de grandes dimensiones la cual tenía cuatro puntales de hierro atravesando las paredes de la vivienda y un sistema de puntales para reforzar la puerta de acceso convirtiéndose en un búnker con el fin de hacer inexpugnable el acceso. Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

