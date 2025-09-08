Desmantelan dos veces en 24 horas un punto de venta de droga en Murcia Detenidas tres personas por la comisión de un delito contra la salud pública en El Palmar

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de tres personas por la comisión de un delito contra la salud pública, al ser considerados los responsables de regentar un activo punto de consumo y venta de sustancias estupefacientes, situado en la pedanía murciana de El Palmar. Los agentes, que se encontraban realizando labores de prevención de hechos delictivos en dicho lugar, observaron como a través de la ventana de un local se podría estar produciendo la venta de sustancias estupefacientes.

Al comprobar este extremo los agentes interceptaron a las dos personas que habían realizado la transacción de droga interviniéndoles varias papelinas de cocaína, base de cocaína y heroína. Tras observar las condiciones del local, comprobar que se trataba de un punto exclusivamente utilizado para el consumo y venta de sustancias estupefacientes y que disponían de varias medidas de seguridad como una puerta acorazada y cámaras de video vigilancia en el exterior, los agentes de la Policía Nacional procedieron a realizar el registro del mismo.

Dicho registro fue realizado por agentes destinados en Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica y Guías Caninos, que permitió la intervención de diversas cantidades de heroína, cocaína en base y cocaína, en dosis preparadas para su distribución y casi 1.200 euros, por lo que procedieron a la detención de las dos personas que regentaban el local, localizando varias personas en el interior consumiendo estas sustancias. Al día siguiente, los mismos agentes actuantes comprobaron que en el punto de venta y consumo de droga desmantelado el día anterior habían restituido la puerta de acceso, localizando en el interior a ocho personas consumiendo distintas sustancias estupefacientes, de los que además uno de ellos fue detenido por constarle una reclamación judicial en vigor.

Tras registrar nuevamente al local, volvieron a intervenir más cantidad de cocaína, cocaína en base, heroína y 1.800 euros en efectivo, procediendo a la detención de la persona que esta vez se encontraba a cargo del lugar. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia.