La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los detenidos en la operación.
Uno de los detenidos en la operación. CNP

Desmantelan dos puntos de venta de droga en el polígono de la Paz de Murcia

La operación se salda con trece detenidos y la incautación de más de 200 papelinas de cocaína listas para vender y otras 340 dosis por preparar

LA VERDAD

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:00

La Policía Nacional procedió a la detención de 13 personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas tras ser detenidas durante el registro de dos inmuebles situados en el polígono de la Paz de Murcia que estaban siendo utilizados como puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Una investigación desarrollada por los agentes de la Policía Nacional con el objetivo de desmantelar 'puntos negros', inmuebles que son susceptibles de ser utilizados como puntos de venta de sustancias estupefacientes en Murcia, les condujo hasta dos viviendas situadas en el polígono de la Paz.

Los agentes, tras constatar cómo estos inmuebles estaban siendo dedicados al desempeño de esta ilícita actividad las 24 horas del día, procedieron a realizar sendos registros, tras las pertinentes autorizaciones judiciales, que permitieron intervenir 201 papelinas de cocaína preparadas para su venta así como cocaína que hubiera permitido la preparación de 340 dosis más.

Un agente con un perro registrando uno de los inmuebles.
Un agente con un perro registrando uno de los inmuebles. CNP

También se intervino marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo, varios cartuchos de un arma de fuego, un cargador e incluso un silenciador.

Ambos inmuebles contaban con fuertes medidas de seguridad tales como puertas acorazadas con diversos pestillos de gran calibre y marcos reforzados con puntales para dificultar todo lo posible su acceso por la fuerza.

Se han detenido por estos hechos a trece personas, de las cuales, seis de ellas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  2. 2 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  3. 3

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  4. 4 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  5. 5

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios
  6. 6 Liberan a cinco mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia
  7. 7 La incursión nocturna de unos jabalíes pone en guardia a los vecinos de Nueva Cartagena
  8. 8 Los incendios forestales declarados este lunes en la Región de Murcia dejan 28,5 hectáreas arrasadas
  9. 9 Una «incidencia imprevista» dejó sin luz dos veces a los vecinos de La Manga durante la noche de este lunes
  10. 10 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Desmantelan dos puntos de venta de droga en el polígono de la Paz de Murcia