La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de los centros de Servicios Sociales con los que cuenta el Ayuntamiento de Murcia. AYTO.

Desconcierto y dudas entre los equipos de Servicios Sociales de Murcia por las ayudas de emergencia

Las trabajadoras y educadoras hablan de «presiones» para no abrir nuevas solicitudes y muestran su sorpresa por el anuncio de más fondos

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:08

Entre el desconcierto y la inquietud se encuentran las trabajadoras y educadoras de los centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. Este área volvió ... a insistirles en la instrucción de no tramitar más solicitudes de ayudas de emergencia social (AES), ante la posibilidad de agotar estos fondos. Mientras, por otra parte, el gobierno municipal insiste en asegurar a LA VERDAD que se ha transferido ya una redotación de 300.000 euros con dinero propio de otras partidas de la Concejalía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  2. 2 Muere un peatón atropellado en Mula
  3. 3

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  4. 4 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  5. 5

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  6. 6 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  7. 7

    El dueño de Los Churrascos se niega a retirarse: «Si no voy al restaurante, qué hago»
  8. 8 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  9. 9 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  10. 10

    El restaurante de Mazarrón referente por sus asados de pescado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Desconcierto y dudas entre los equipos de Servicios Sociales de Murcia por las ayudas de emergencia

Desconcierto y dudas entre los equipos de Servicios Sociales de Murcia por las ayudas de emergencia