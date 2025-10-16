Desbrozan un tramo de carril en Puente Tocinos a la espera de una acera «definitiva» La pedánea reconoce la «necesidad imperiosa» de dotar de seguridad el acceso de los Canos, como reclaman los vecinos

Los peatones circulan por la calzada en un tramo sin acera invadido por cañas.

Gema Escobar Jueves, 16 de octubre 2025, 23:36

Sin acera ni arcén. Un tramo del carril de los Canos, que da acceso a la pedanía de Puente Tocinos desde la vecina Casillas y ... en el que viven medio centenar de vecinos, impide buena parte del año el tránsito peatonal seguro en ambas direcciones por la ausencia de acera y por la proliferación de cañas que dificultan la visibilidad e invaden los laterales de la vía. Tras la solicitud realizada por la Junta municipal «para que los vecinos puedan andar de manera segura hasta llegar al cruce con Torre Villescas», las tareas de desbroce que comenzaron ayer y culminarán hoy paliarán «durante unos meses» la situación a lo largo de los 130 metros más afectados. Añade y reconoce la pedánea de la localidad, Marta Cano, que se trata de una solución transitoria y que la Junta «no tiene la capacidad de desarrollar un proyecto definitivo de esa envergadura», por lo que «está en curso la solicitud» al Ayuntamiento de Murcia para que «puedan ponerse a trabajar en ello a la mayor brevedad, porque sabemos que la necesidad es imperiosa». Mientras tanto, asegura que la corporación que preside estudia alternativas temporales, como «echar una capa de tierra» que ralentice el crecimiento de la especie invasora «u otra solución que aguantase más en el tiempo».

De espaldas a las cañas Antonio Fenoll, vecino y usuario del carril de los Canos, por el que de lunes a viernes camina en dirección a su centro de salud, solicitó por escrito al Consistorio murciano, el pasado 25 de septiembre, tanto este desbroce como la continuidad del itinerario peatonal y el refuerzo de la señalización vial para que los conductores reduzcan la velocidad de paso. «Somos muchos los vecinos que luchamos juntos por esta causa», explica Fenoll, quien asegura que en algunos puntos es preciso caminar de espaldas a las cañas para no perder de vista la calzada «ni jugarse la vida». Ampliar El desbroce de este jueves. Kiko Asunción/ AGM El propietario interpeló al respecto a Cano en el pasado Pleno de la Junta municipal, y, aunque se mostró ayer satisfecho por la limpieza de cañas, recalcó que «volverán». «El derecho a caminar sin peligro no puede seguir esperando», reclamó. Con cautela se ha pronunciado al respecto el Ayuntamiento. Fuentes municipales explican que, «una vez que la solicitud del proyecto sea recibida en la concejalía correspondiente, se iniciará el procedimiento oportuno», y matizan que, «en esta fase, se llevará a cabo un estudio detallado de la propuesta, evaluando tanto su viabilidad técnica como su adecuación a la normativa vigente y a las líneas estratégicas del municipio».

