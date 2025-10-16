La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los peatones circulan por la calzada en un tramo sin acera invadido por cañas. Javier Carrión/ AGM

Desbrozan un tramo de carril en Puente Tocinos a la espera de una acera «definitiva»

La pedánea reconoce la «necesidad imperiosa» de dotar de seguridad el acceso de los Canos, como reclaman los vecinos

Gema Escobar

Gema Escobar

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:36

Sin acera ni arcén. Un tramo del carril de los Canos, que da acceso a la pedanía de Puente Tocinos desde la vecina Casillas y ... en el que viven medio centenar de vecinos, impide buena parte del año el tránsito peatonal seguro en ambas direcciones por la ausencia de acera y por la proliferación de cañas que dificultan la visibilidad e invaden los laterales de la vía. Tras la solicitud realizada por la Junta municipal «para que los vecinos puedan andar de manera segura hasta llegar al cruce con Torre Villescas», las tareas de desbroce que comenzaron ayer y culminarán hoy paliarán «durante unos meses» la situación a lo largo de los 130 metros más afectados. Añade y reconoce la pedánea de la localidad, Marta Cano, que se trata de una solución transitoria y que la Junta «no tiene la capacidad de desarrollar un proyecto definitivo de esa envergadura», por lo que «está en curso la solicitud» al Ayuntamiento de Murcia para que «puedan ponerse a trabajar en ello a la mayor brevedad, porque sabemos que la necesidad es imperiosa». Mientras tanto, asegura que la corporación que preside estudia alternativas temporales, como «echar una capa de tierra» que ralentice el crecimiento de la especie invasora «u otra solución que aguantase más en el tiempo».

