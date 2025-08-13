Declarado un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
Se pide a los ciudadanos que circulen con precaución en la zona y faciliten acceso a los servicios de emergencias
LA VERDAD
Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:10
Efectivos del Plan Infomur trabajan en la extinción de un incendio con varios focos declarado a mediodía en la autovía A-30, en el término municipal de Murcia, en la bajada del Puerto de la Cadena y en sentido Cartagena, a la altura del desvío a la carretera RM-19.
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se pidió a los ciudadanos que circulen con precaución en la zona y faciliten acceso a los servicios de emergencias.
