Declarado un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia Se pide a los ciudadanos que circulen con precaución en la zona y faciliten acceso a los servicios de emergencias

LA VERDAD Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:10 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

Efectivos del Plan Infomur trabajan en la extinción de un incendio con varios focos declarado a mediodía en la autovía A-30, en el término municipal de Murcia, en la bajada del Puerto de la Cadena y en sentido Cartagena, a la altura del desvío a la carretera RM-19.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se pidió a los ciudadanos que circulen con precaución en la zona y faciliten acceso a los servicios de emergencias.