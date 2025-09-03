La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las bolsas con hachís incautadas. CNP

Cuatro arrestados por intentar meter hachís en un Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia

Los detenidos llevaban escondidas bolsas con 100 gramos de esta sustancia estupefaciente

LA VERDAD

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:42

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de cuatro personas a quienes se les imputa la comisión de un delito contra la salud pública tras introducir casi 100 gramos de hachís en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia con la intención de entregárselo a uno de los internos.

Los hechos ocurrieron el pasado día 22 de agosto cuando los detenidos se personaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia para visitar a uno de los internos del mencionado centro.

Al realizarles una inspección de seguridad de las bolsas que le iban a ser entregadas a esta persona comprobaron que las mismas contenían en su interior hachís, por lo que procedieron a realizar una inspección más minuciosa.

Tras el cacheo realizado, localizaron en dos de los detenidos y oculto en las costuras de la cintura de los pantalones más hachís arrojando un peso total de casi 100 gramos, cuyo destino final era el interior del Centro de Internamiento de Extranjeros.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de estas cuatro personas por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.

