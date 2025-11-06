Críticas al nuevo contrato municipal de limpieza en colegios de Murcia: «Supone un recorte de más de 6 millones» Para CC OO, se traducirá «en más precariedad laboral y económica». El equipo de gobierno, por el contrario, cree que aporta «un servicio integral, sostenible y socialmente responsable»

Lázaro Giménez Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:58

El nuevo contrato de limpieza en centros escolares que ha sacado a licitación el Ayuntamiento de Murcia se ha encontrado este miércoles con las críticas del sindicato CC OO. Hasta el 19 de noviembre está abierto el plazo para la presentación de ofertas de esta tarea, que ha salido a licitación por algo más de 22 millones de euros, según detalló el consistorio en respuesta a esta organización. Esta adjudicación dará cobertura a 116 colegios y 7 escuelas infantiles y se dividirá en tres lotes.

El sindicato considera que el pliego de condiciones supondrá un recorte presupuestario de 6.736.000 euros en las dotaciones de los años 2026, 2027 y 2028. Esta organización considera que supondrá una disminución de jornada para las más de 200 trabajadoras que componen la plantilla. «Estamos hartas», asegura Lorena Fernández, responsable del sector de limpieza de CC OO del Hábitat Región de Murcia: «Se traduce en más precariedad laboral y económica para las mujeres que estamos garantizando la salubridad de los centros escolares», apunta Fernández.

Para ella, choca este recorte con un Presupuesto para 2026 del que el equipo de gobierno destacó que se incrementa un 17%. CC OO señala que «hay menos horas para la limpiar pero el mismo espacio, profesorado y alumnado lo que va a suponer una sobrecarga de trabajo para el personal de este sector que se verá obligado a realizar las labores de limpieza con mayor frecuencia de ciertas zonas teniendo menos tiempo contratado».

Consideran que la adjudicación de este contrato, tal y como se recoge en el pliego, «supone la degradación y devaluación de las relaciones laborales y la calidad del servicio en un sector altamente feminizado y precarizado que no para de ver como su situación lejos de mejorar empeora con cada cambio de pliego».

Un contrato para cinco años

Sin embargo, desde el equipo de gobierno municipal del PP defienden que son unos pliegos en los que «principalmente, se busca la protección de los trabajadores de todas las empresas que quieran concurrir, ya que se incluye la obligatoriedad de la subrogación de los trabajadores».

En lo que se refiere a las condiciones, apuntan fuentes municipales a través de un comunicado que «gracias a este contrato se contempla la limpieza de hasta dos veces al día de los aseos del alumnado de Infantil, y de Primaria que estén ubicados en la planta primera, con el objeto de garantizar su estado óptimo de salubridad, higiene y bienestar de los usuarios».

El contrato, añaden, «puede ser prorrogable por otros dos años más, alcanzando así una vigencia de cinco años». Es por eso por lo que creen que asegura «un servicio integral, sostenible y socialmente responsable, con mecanismos de control y flexibilidad que garantizan la calidad y continuidad en los centros educativos municipales».

Recortes «donde más duele», según el PSOE

También se sumó a las críticas de CC OO el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz, quien considera que este contrato «se trata de un paso más en la precarización de los servicios públicos esenciales». Ginés Ruiz aseguró que «los caprichos de Ballesta se pagan recortando donde más duele, en los servicios esenciales como la limpieza de los colegios, mientras destina los recursos públicos a satisfacer sus ocurrencias».

El portavoz del PSOE apuntó que «los colegios públicos de Murcia ya sufren la falta de climatización y las malas condiciones de sus instalaciones, ahora, además, tendrán que soportar la falta de limpieza». Según el socialista, para quien «no solo hablamos de una dejadez hacia los colegios y escuelas públicas, sino también de un maltrato hacia las trabajadoras municipales».