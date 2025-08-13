Controlado un incendio en la finca de El Mayayo, en Murcia
Las llamas calcinaron una zona de matorrales junto al carril de acceso y una palmera
LA VERDAD
Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:23
Bomberos del Ayuntamiento de Murcia lograron controlar este miércoles un incendio declarado alrededor de las 11 horas en la finca de El Mayayo, en Murcia.
Las llamas calcinaron una zona de matorrales paralela al carril de acceso y una palmera. La rápida actuación de los bomberos permitió controlar rápidamente el fuego y evitar daños significativos.
