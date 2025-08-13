Controlado un incendio en la finca de El Mayayo, en Murcia Las llamas calcinaron una zona de matorrales junto al carril de acceso y una palmera

Bomberos de Murcia, este miércoles, en el lugar del incendio.

LA VERDAD Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:23 Comenta Compartir

Bomberos del Ayuntamiento de Murcia lograron controlar este miércoles un incendio declarado alrededor de las 11 horas en la finca de El Mayayo, en Murcia.

Las llamas calcinaron una zona de matorrales paralela al carril de acceso y una palmera. La rápida actuación de los bomberos permitió controlar rápidamente el fuego y evitar daños significativos.