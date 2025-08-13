La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos de Murcia, este miércoles, en el lugar del incendio.
Bomberos de Murcia, este miércoles, en el lugar del incendio. Javier Carrión / AGM

Controlado un incendio en la finca de El Mayayo, en Murcia

Las llamas calcinaron una zona de matorrales junto al carril de acceso y una palmera

LA VERDAD

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:23

Bomberos del Ayuntamiento de Murcia lograron controlar este miércoles un incendio declarado alrededor de las 11 horas en la finca de El Mayayo, en Murcia.

Las llamas calcinaron una zona de matorrales paralela al carril de acceso y una palmera. La rápida actuación de los bomberos permitió controlar rápidamente el fuego y evitar daños significativos.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  2. 2 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  3. 3 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  4. 4 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  5. 5 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  6. 6 La empresa logística murciana ESP Solutions alcanza un principio de acuerdo de reorganización de su deuda
  7. 7

    Tomás Olivo compra Infinity en Valencia, el mayor centro comercial en desarrollo, por unos 60 millones de euros
  8. 8

    El IEO confirma la mejora del Mar Menor y no ve riesgo de anoxia
  9. 9 Quejas vecinales por peleas y supuesto tráfico de drogas junto a un salón de apuestas de San Javier
  10. 10

    El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Controlado un incendio en la finca de El Mayayo, en Murcia