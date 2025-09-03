La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una parte de la fachada de la iglesia de San Bartolomé en obras. CARM

Comienzan las obras de rehabilitación de la fachada lateral de la iglesia de San Bartolomé de Murcia

La finalidad es subsanar las patologías existentes y frenar el deterioro del inmueble, catalogado Bien de Interés Cultural (BIC)

LA VERDAD

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:33

Las obras de restauración de la fachada lateral de la iglesia de San Bartolomé de Murcia ya han comenzado. Tienen como finalidad subsanar las patologías existentes y frenar el deterioro del inmueble, catalogado BIC. La actuación, con un plazo de ejecución de cuatro meses, cuenta con una subvención de 35.000 euros de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. Con esta intervención se culmina una línea de actuaciones realizadas en los últimos años por la Diócesis de Cartagena en el templo, destinadas a su conservación y protección.

La intervención incluye la restauración de las fábricas pétreas, cerámicas y de mortero, con la eliminación de sales; tratamientos de consolidación y protección; además de obras de acabado, como la recuperación de ventanas y acristalamiento, restauración de la puerta y sus peldaños y de la hornacina de la fachada.

La iglesia de San Bartolomé, construida en el siglo XVIII en estilo inicial neoclásico, presenta planta de cruz latina con capillas laterales intercomunicadas. Su cúpula con huecos abiertos y los ábsides en la cabecera y brazos del crucero le confieren singularidad arquitectónica. La portada lateral del templo, a la calle de San Bartolomé, fue completada con la portada principal del siglo XIX, obra del arquitecto Justo Millán, que combinó elementos eclécticos con referencias a estilos medievales.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destacó durante su visita a las obras que su objetivo es «mantener en las mejores condiciones nuestro patrimonio histórico religioso, apoyando una restauración que contribuirá a la protección y consolidación del templo». Asimismo, indicó que con esta actuación «se garantizan las adecuadas condiciones de ornato e higiene de la edificación, así como las reparaciones necesarias en los elementos e instalaciones que se encuentran en mal estado, cuyo deterioro podría agravarse y generar daños mayores en el conjunto del edificio».

